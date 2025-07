Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan còn nhiều vướng mắc trước thời hạn thông xe kỹ thuật

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 19/8, tuy nhiên đến nay dự án vẫn còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập.

Đi thực tế trên quãng đường hơn 11km của tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan vào ngày 15/7, phóng viên TTXVN ghi nhận công tác thi công vẫn còn ngổn ngang, bụi mù mịt. Trên tuyến, có nhiều đoạn các nhà thầu thi công, trải nhựa một nửa mặt đường, nửa còn lại để phương tiện giao thông lưu thông.

Tại nhiều vị trí đang thi công chỉ căng dây chứ không có bảng thông báo, đèn thông báo, không có người điều tiết phương tiện giao thông... Các phương tiện giao thông đi qua đây phải giảm tốc độ tối thiểu, tự căng mắt “vượt chướng ngại vật,” tránh các khu vực đang thi công.

Anh Nguyễn Văn T., một tài xế thường xuyên đi qua đoạn đường Hòa Liên-Túy Loan cho biết, các nút giao với đường Nguyễn Tất Thành Nối Dài và đường Hoàng Văn Thái là những đoạn đường rất nguy hiểm. Đoạn đường thường xuyên có mật độ xe cao, lại đang thi công nên vào ngày nắng thì bụi mù mịt, vào ngày mưa thì nước đọng thành vũng sâu khó tránh.

Anh T. cho rằng, các nhà thầu cần tăng cường biển báo thi công, cho người điều tiết xe cộ qua lại, đồng thời khẩn trương thi công hoàn thiện tuyến cao tốc để đảm bảo an toàn cho người dân.

Không chỉ vậy, dự án còn đang gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo mới nhất ngày 15/7 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án), đến nay tổng giá trị thực hiện gói thầu xây lắp của dự án là 650,55/859,58 tỷ đồng, đạt 75,68% giá trị hợp đồng.

Dự án chưa thể triển khai thi công khoảng 100m dài rãnh dọc, lắp đặt hàng rào lưới B40 phân cách để đảm bảo an toàn khi thông xe. Vị trí vướng mắc là tại phạm vi chỉnh tuyến vuốt nối đường ĐH2, do vướng 9 hồ sơ đất ở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tuyến cao tốc vào ngày 19/8/2025.

Đồng thời, dự án cũng đang bị một số người dân xã Bà Nà (thành phố Đà Nẵng) cản trở thi công do ảnh hưởng của lu rung làm nứt nhà dân.

Sau khi người dân phản ánh bị nứt nhà, chủ đầu tư dự án đã phối hợp đơn vị giám định và bảo hiểm tại hiện trường để thực hiện công tác giám định, tính toán thiệt hại và đã chi trả đền bù được 25/80 hộ dân.

Đến nay, địa phương vẫn tiếp tục vận động, tuy nhiên một số hộ dân vẫn chưa đồng thuận để đơn vị tiếp tục vào thi công đoạn tuyến Km76+241-Km76+735 (dài khoảng 500m).

Ngày 16/7, Ủy ban Nhân dân xã Bà Nà cũng vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc người dân tại thôn Hòa Khương Đông và thôn Hòa Khương Tây (xã Bà Nà) cản trở thi công tại dự án xây dựng đường cao tốc Hòa Liên-Túy Loan. Nguyên nhân được chính quyền địa phương xác định là do đơn vị thi công lu rung, gây rung chấn làm nứt, hư hỏng nhà dân.

Sự việc xảy ra nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng dự án, nên trách nhiệm giải quyết thuộc về Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) và đơn vị thi công dự án.

Qua rà soát, Ủy ban Nhân dân xã đã thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng do rung chấn trong quá trình thi công dự án là thôn Hòa Khương Đông 65 hộ, thôn Hòa Khương Tây 23 hộ.

Lãnh đạo xã Bà Nà đã cùng các đơn vị liên quan trực tiếp đến kiểm tra, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng cho triển khai thi công, các thủ tục kiểm định, đền bù sẽ thực hiện sau. Tuy nhiên, các hộ dân không thống nhất vì chưa nhận được thông báo giá trị thiệt hại. Đến nay các hộ dân tiếp tục có đơn đề nghị kiểm tra, bồi thường hư hỏng nhà do quá trình thi công gây ra.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tổng hợp, bổ sung các trường hợp kiến nghị về hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng thi công dự án để Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện giám định, chi trả giá trị bồi thường cho các hộ dân.

Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam. Cao tốc có chiều dài hơn 11km này đi qua xã Bà Nà, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng), có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 9/2023, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8/2025, hoàn thiện toàn bộ dự án vào tháng 11/2025./.

