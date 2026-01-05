Nhà đầu tư chậm trễ thi công trạm dừng nghỉ cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Liên danh Futabuslines-Thành Hiệp Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn trạm dừng nghỉ FUTA (nhà đầu tư) về tiến độ thực hiện trạm dừng nghỉ Quốc lộ 45-Nghi Sơn trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Theo tiến độ hợp đồng và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, trạm dừng nghỉ Quốc lộ 45-Nghi Sơn phải hoàn thành công trình dịch vụ công (cung cấp các dịch vụ miễn phí) gồm: bãi đỗ xe; không gian nghỉ ngơi; phòng nghỉ tạm thời cho lái xe; khu vệ sinh; nơi cung cấp thông tin; nơi tổ chức, phát động tuyên truyền về an toàn giao thông; nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông trước ngày 31/12/2025.

Nhấn mạnh trong thời gian qua, Cục Đường bộ đã nhiều lần đôn đốc, cảnh báo nhà đầu tư về tiến độ, tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đường bộ đánh giá việc triển khai của nhà đầu tư rất chậm như: chưa hoàn thành thủ tục cấp phép môi trường và chuyển đổi đất rừng; tổ chức thi công cầm chừng, chưa hoàn thành san lấp mặt bằng.

“Ngoài các nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư trong công tác tổ chức thực hiện, dẫn đến thủ tục triển khai dự án rất chậm, tiến độ thi công không đáp ứng yêu cầu của hợp đồng. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các nguyên nhân chủ quan nêu trên và các thiệt hại phát sinh nếu có theo quy định của hợp đồng và pháp luật,” lãnh đạo Cục Đường bộ cho hay.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trạm dừng nghỉ Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, không để tình trạng chậm trễ như trong thời gian qua.

Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp phép môi trường, chuyển đổi đất rừng; tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ; tập trung thi công đường ra vào trạm, khu vực bãi đỗ xe, nhà vệ sinh để đưa vào khai thác các hạng mục công trình dịch vụ công thiết yếu trong tháng 1/2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho hay đến ngày 31/12/2025 sẽ có 15 trạm dừng nghỉ và một điểm dừng với khoảng cách trung bình 100km có một trạm dừng nghỉ có dịch vụ công thiết yếu, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và phương tiện tham gia giao thông.

Với 11 trạm dừng nghỉ còn lại trên tuyến cao tốc Bắc-Nam, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến ngày 31/1/2026 sẽ tiếp tục có 10 trạm có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác gồm: Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Diễn Châu-Bãi Vọt, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km15), Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Km77), Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Phan Thiết-Dầu Giây (bên trái tuyến), Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau. Riêng trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km144), hiện tại vẫn chưa triển khai được do địa phương chưa bàn giao mặt bằng.

“Các nhà đầu tư cần rà soát biện pháp tổ chức thi công, điều chỉnh thiết kế để rút ngắn tiến độ, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng quy chuẩn, tiêu chuẩn; huy động nhân lực, máy móc để thi công đồng loạt. Các khu quản lý đường bộ kiểm soát hàng ngày để can thiệp kịp thời về tiến độ. Nếu nhà đầu tư trạm dừng nghỉ không đảm bảo tiến độ có biện pháp mạnh như yêu cầu nhà đầu tư bổ sung nhà thầu thi công. Trong trường hợp còn chậm trễ và không có chuyển biến, Cục tiếp tục xử lý xem xét chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư,” ông Lâm quả quyết./.

