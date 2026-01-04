Người dân trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, từ trưa và chiều 4/1, người dân tấp nập quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thành phố luôn nhộn nhịp, một số thời điểm phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Ngay từ trưa 4/1, người dân và du khách từ khu vực biển Vũng Tàu bắt đầu trở lại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các bến xe khách, bến phà biển Vũng Tàu-Cần Giờ và tuyến Quốc lộ 51 trên địa bàn Thành phố không quá đông, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Ngọc Cường (ngụ phường Trung Mỹ Tây) chia sẻ: do sợ kẹt xe nên tôi tranh thủ chạy xe từ Vũng Tàu về trước khung giờ trưa. Đường khá thông thoáng, có thể do đợt nghỉ lễ năm nay người dân đi chơi ít hơn.

Khu vực phà Cát Lái, kết nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, người dân di chuyển về khá đông, xếp hàng dài chờ đến lượt qua phà vào khung giờ chiều. Tuy nhiên, so với các kỳ nghỉ lễ trước đây, lượng phương tiện không quá đông, dự báo trong ngày có khoảng 55.000 lượt khách qua phà.

Tại khu vực nút giao An Phú, tình hình giao thông cơ bản ổn định. Đây là khu vực thường xảy ra ùn ứ phương tiện, kể cả ngày thường, do khu vực này đang triển khai thi công dự án. Các tuyến đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đường Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống... quanh khu vực này giao thông cũng ổn định trong chiều 4/1.

Từ 15 giờ, khu vực cửa ngõ phía Tây của Thành phố Hồ Chí Minh luôn đông phương tiện, nhất là trên trục Quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu). Người dân từ các tỉnh miền Tây di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh khá đông, nhất là bằng xe máy chở theo nhiều đồ đạc.

Nhiều thời điểm, khu vực Quốc lộ 1, từ đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Hữu Trí, phương tiện xếp hàng dài. Nhờ các lực lượng chức năng túc trực để điều chỉnh tín hiệu đèn, điều tiết giao thông nên không xảy ra ùn tắc.

Ở phía Tây Bắc, trên đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22) từ khu vực tỉnh Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh, các làn xe ôtô luôn đông đúc. Tại các nút giao Quốc lộ 22 với Lê Thị Hà, Nguyễn Ảnh Thủ... xe ôtô thường nối đuôi nhau thành hàng dài để di chuyển qua giao lộ. Tuy vậy, dù xe di chuyển chậm nhưng tuyến đường không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng khách qua sân bay cao nhất của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay. Trong ngày 4/1, sân bay dự kiến phục vụ 809 chuyến bay với gần 140.000 lượt khách, trong đó khách đến Thành phố Hồ Chí Minh gần 73.000 lượt.

Từ khi Nhà ga T3 đi vào hoạt động (tháng 4/2025), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoạt động ổn định hơn, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay hành khách phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục. Các giải pháp công nghệ được các đơn vị liên quan triển khai tại sân bay cũng giúp hành khách làm thủ tục thuận lợi hơn./.

