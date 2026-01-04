Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Xe khách kín chỗ, giá vé tăng cao

Chiều 4/1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1-4/1), các Bến xe Hà Nội đông nghịt người dân từ các tỉnh, thành đổ về. Nhiều người mệt mỏi sau hành trình dài.

Vừa bước chân xuống Bến xe Giáp Bát với túi hành lý, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi sau 5 tiếng đi từ xã Cát Thành (tỉnh Ninh Bình) lên Hà Nội, anh Trần Nam Khánh kể về hành trình trở về Thủ đô.

Nhà ngay dọc đường Quốc lộ 21B, với khoảng cách 115km tới trung tâm Hà Nội, sau bữa cơm trưa, anh Khánh vội vã ra ngay trước nhà để bắt xe.

“Ba chuyến xe đi qua nhưng không đón khách bởi đi từ xã Hải Hậu lên đã đông nghẽn người. Đến chiếc thứ tư mở cửa, vội vã lên thì chỉ còn ghế ngồi dọc lối đi. Giá vé lên tới 150.000 đồng, cao hơn 1/3 so với ngày thường,” anh Khánh than thở.

Tuy nhiên, dọc hành trình, phụ xe liên tiếp “nhồi nhét” thêm khách dọc đường. Thậm chí, tài xế còn chủ động chọn lựa khách ít có hành lý mới cho lên xe.

“Vào những dịp nghỉ lễ, Tết, việc đón xe từ quê lên Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Tình trạng ‘hét giá’ vé và ‘lèn’ thêm khách là câu chuyện chưa có hồi kết,” anh Khánh chia sẻ.

Đang đứng chờ người thân ra đón, cầm trên tay túi bóng đựng rau sạch và thức ăn làm sẵn, em Phạm Thị Huệ (xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng tỏ vẻ mệt mỏi khi từ 12h lên xe và đến tận 17h mới tới được Thủ đô.

“Xe 45 chỗ nhưng nhà xe chở quá 15 người so với quy định. Vì thế, có hàng ghế ngồi 4 người nhưng chỉ cần một tấm ghế nhựa phẳng được nối vào 2 dãy ghế giữa lối đi thì sẽ ‘hô biến’ thành 6 người ngồi. Nhiều người kêu nhưng phụ xe chỉ buông thõng câu ‘không đi thì xuống’. Trong khi lượng xe từ xã lên không nhiều, nếu xuống thì không biết khi nào mới lên được Hà Nội trong ngày hôm nay,” chị Huệ nói.

Khi liên hệ đặt chỗ các tuyến xe Limousine từ Ninh Bình, Hưng Yên lên Hà Nội, nhân viên nhà xe đều trả lời không còn chỗ bởi khách đã đặt từ cách đó 5 ngày.

Phía ngoài khu vực xe khách vào cổng Bến xe Giáp Bát, đội ngũ xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ “chèo kéo” khách khiến giao thông hơi lộn xộn. Lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng, điều tiết xe để giảm ùn ứ cục bộ.

Lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho biết trong chiều nay, lượng xe từ các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên… đổ về rất đông, cao hơn 1,5 lần so với ngày thường. Lượng hành khách sẽ không dồn về cùng một thời điểm mà trải dài ra từ trưa đến tối nay.

“Có thể một bộ phận hành khách sẽ đi trong sáng mai, nên Bến xe Giáp Bát không quá tải hành khách. Bến xe cũng huy động nhân viên trực chốt, nhân viên bảo vệ tại các khu vưc cổng vào và ra và phối hợp với công an phường nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông khi người dân trở về Thủ đô,” lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho hay.

Càng về chiều, lượng xe đổ về bến mỗi lúc một đông trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại Bến xe Mỹ Đình, khu vực đường Phạm Hùng vào cổng bến rơi vào cảnh ùn ứ cục bộ khi lượng lớn phương tiện từ Hà Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang nối đuôi nhau về bến. Mỗi khi xe mở cửa trả khách, rất đông người vội vã xuống để trở về chỗ ở nhằm nghỉ ngơi sau hành trình về Thủ đô.

“Lượng xe về bến đông nhưng tình hình an ninh trật tự được duy trì đảm bảo. Bến xe đã có các kế hoạch, phương án từ trước nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Càng về chiều, lượng xe đổ về bến mỗi lúc một đông. So với ngày thường, lượng khách đông gấp 2 lần nhưng chưa vượt quá công suất của bến,” lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình nhận định./.

