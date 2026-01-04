Ngành du lịch khởi động năm mới 2026 với những con số ấn tượng

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hôm nay (4/1/2026), thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, 4 ngày qua Thủ đô đón lượng khách kỷ lục với khoảng 560 nghìn lượt khách (tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 110 nghìn lượt (tăng khoảng 287%), khách nội địa ước đạt 450 nghìn lượt (tăng khoảng 241%), tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (tăng khoảng 254%) so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, ở quy mô toàn ngành, bước sang năm 2026, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu từ du lịch đạt 1,125 triệu tỉ đồng (tăng khoảng 11-13% so với năm 2025).

Sức hấp dẫn du lịch Thủ đô

Những con số tổng kết sau kỳ nghỉ của Hà Nội cho thấy mức tăng đột biến cả về lượng khách và doanh thu. Đáng nói là, sức hút của Thủ đô dịp này không chỉ bởi thời gian nghỉ dài mà đến từ sự đa dạng, độc đáo, đổi mới của các sản phẩm du lịch có sự kết hợp hài hòa giữa di sản, văn hóa truyền thống với công nghệ hiện đại.

Dòng khách quốc tế tấp nập đổ về Hà Nội trong 4 ngày qua là minh chứng cho sức hấp dẫn của một điểm đến an toàn, giàu bản sắc và không ngừng làm mới mình như nỗ lực của các nhà quản lý và doanh nghiệp địa phương thời gian qua. Nhiều không gian trung tâm như khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ Hà Nội… luôn nhộn nhịp khách, nhất là vào buổi tối.

Những điểm nhấn góp phần tạo nên kết quả tăng trưởng ấn tượng này là chuỗi hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn như màn bắn pháo hoa tại 5 địa điểm, hàng loạt chương trình trải nghiệm mới ra mắt như không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm-Tháp Rùa, chương trình countdown, triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ-Ánh sáng và di sản,” trình diễn âm nhạc, nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sỹ trong và quốc tế...

Không gian chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm-Tháp Rùa phục vụ miễn phí công chúng từ ngày 24/12/2025 đến 4/1/2026. (Ảnh: TTXVN)

Đáng chú ý, vở trình diễn “Kinh đô Thăng Long” tại Hoàng thành Thăng Long ứng dụng công nghệ 3D mapping hoành tráng, hay các không gian trải nghiệm số đã mang đến cách tiếp cận di sản, lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội một cách mới mẻ cho du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh đó, các chương trình khám phá đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống, không gian giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống và tọa đàm về văn hóa, nói chuyện về Tết truyền thống của người Việt… cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách.

Nếu khu vực nội đô sôi động với các sản phẩm du lịch sáng tạo từ các giá trị di sản, truyền thống, thì tuyến du lịch ngoại thành với các làng nghề, làng du lịch sinh thái-văn hóa cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Thực tế phản ánh đúng định hướng phát triển du lịch bền vững của Hà Nội, góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm và khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven đô.

Theo số liệu từ các điểm đến, di tích, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn, lượng khách đều tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, như: điểm du lịch Làng cổ Đường Lâm đón 5.500 lượt khách; điểm du lịch Dương Xá (xã Gia Lâm) đón 3.560 lượt khách; Vườn thú Hà Nội đón 38.350 lượt; Di tích Văn Miếu–Quốc Tử Giám đón 22.848 lượt khách; Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long đón hơn 9.000 lượt khách; Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 11.259 lượt khách…

Với bước khởi đầu thuận lợi cho năm 2026, sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh nhu cầu vui chơi, trải nghiệm ngày càng tăng cao của người dân, du khách, mà còn cho thấy hiệu quả từ tinh thần chủ động trong công tác xây dựng sản phẩm sáng tạo, quảng bá điểm đến, góp phần tạo đà cho ngành du lịch Thủ đô tăng tốc ngay thời điểm đầu năm mới.

Triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản.” (Ảnh: BTC)

Những “ngôi sao” của du lịch Việt

Bức tranh toàn cảnh du lịch năm 2025 cũng đồng thời vừa khép lại với tăng trưởng rõ nét ở nhiều địa phương, ghi nhận lượng khách và doanh thu cao kỷ lục. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và An Giang nổi lên như ba điểm sáng nổi bật nhất.

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, tính đến hết năm 2025, toàn ngành đón khoảng 22 triệu lượt khách quốc tế (tăng 25%), phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa (tăng 8%), tổng thu 1 triệu tỉ đồng (tăng 12% so với năm trước).

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về lượng khách, với hơn 53,5 triệu lượt trong năm qua (trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,5 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm 2024). Xếp thứ hai là Hà Nội với 33,7 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm trước (trong đó lượng khách quốc tế ước đạt 7,8 triệu lượt, tăng 23%); tổng thu từ du lịch đạt khoảng 134.000 tỉ đồng (tăng 22% so với năm 2024).

An Giang vươn lên thành “ngôi sao mới” của du lịch nước nhà ở vị trí thứ ba (vượt qua Quảng Ninh) với tổng lượng khách đạt 24,1 triệu lượt. Đà Nẵng mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ các đợt lũ lụt lịch sử trong năm nhưng vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ với tổng lượng khách lưu trú ước đạt hơn 17,3 triệu lượt (tăng 15%); khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25%; tổng thu du lịch đạt khoảng 60.000 tỉ đồng (tăng 21% so với năm trước).

Nhóm các địa phương tiếp theo trong top 10 điểm đến đón nhiều khách nhất cả nước gồm Quảng Ninh, Lâm Đồng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Quảng Trị.

Đêm diễn thời trang được trình diễn trên sàn runway đặc biệt đón chào năm mới tại Ninh Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Xét về doanh thu, Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 260.000 tỉ đồng (tăng 36%), và Hà Nội đạt 120.600 tỉ đồng (tăng 21% so với năm 2024) vẫn giữ vững top đầu. Các chuyên gia nhận định, việc hai đô thị lớn nhất nước duy trì “phong độ” cả về lượng khách lẫn doanh thu như vậy là điều dễ hiểu, bởi năm 2025 đã diễn ra nhiều sự kiện mang tầm quốc gia ở cả hai thành phố này.

Bước sang năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu cao. Trong khi Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đón 61 triệu lượt khách (trong đó có 11 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 330.000 tỉ đồng), thì Hà Nội đặt mục tiêu đón 35,8 triệu lượt khách (8,6 triệu lượt khách quốc tế và 27,2 triệu lượt khách nội địa; doanh thu vượt 160.000 tỉ đồng).

Ở quy mô toàn ngành, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho biết năm 2026 du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 1,125 triệu tỉ đồng (tăng khoảng 11-13% so với năm 2025)./.

