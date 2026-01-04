Cảnh báo an toàn đối với du khách leo núi tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen

Ngày 4/1, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen cho biết, những ngày đầu năm mới 2026, Núi Bà Đen, điểm đến được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ” ghi nhận lượng du khách tăng cao, cùng với sức hút của loại hình du lịch trải nghiệm, không phải du khách nào cũng đủ điều kiện thể lực và sức khỏe để chinh phục các tuyến leo núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu chủ quan, mạo hiểm.

Theo Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, trong 3 ngày đầu năm mới (từ ngày 1 đến 3/1/2026), Đội Cứu nạn cứu hộ của đơn vị đã liên tục tiếp nhận và hỗ trợ 3 trường hợp du khách bị đuối sức, mất nước và lạc đường trong quá trình leo núi.

Các sự cố tuy đã được xử lý kịp thời, nhưng là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro có thể xảy ra nếu du khách không đánh giá đúng khả năng của bản thân và không tuân thủ các quy định an toàn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) cho biết, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và giữ gìn môi trường sinh thái, Ban Quản lý khuyến cáo du khách nghiêm túc chấp hành Thông báo số 38/TB-BQL ngày 9/12/2025 của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

Theo đó, du khách chỉ được leo theo cung đường Cột Điện, tuyến từ chân núi lên Chùa Bà và ngược lại; thời gian khởi hành từ 5 giờ đến trước 11 giờ trưa, tuyệt đối không xuất phát sau 11 giờ. Việc leo núi muộn dễ khiến du khách không kịp xuống núi trước khi trời tối, làm gia tăng nguy cơ lạc đường và tai nạn.

Ban Quản lý cũng yêu cầu du khách bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ của đơn vị (chốt Sơ ri-tuyến Cột Điện) trước khi bắt đầu hành trình. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ khi có sự cố xảy ra.

Du khách trải nghiệm tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, nơi có khí hậu mát mẻ ở độ cao 986m. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Cùng với đó, việc chuẩn bị thể lực và ý thức bảo vệ môi trường được đặc biệt nhấn mạnh. Du khách cần trang bị đầy đủ nước uống, dụng cụ sơ cứu cá nhân; trường hợp sức khỏe không bảo đảm thì không nên tham gia leo núi.

Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen khuyến cáo du khách không sử dụng chất cấm, không mang theo vật dụng có nguy cơ gây cháy nổ; không chặt phá cây rừng, hoa màu và tuyệt đối không xả rác trong khu vực rừng núi, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017. Mỗi du khách cần thu gom, mang toàn bộ rác thải xuống núi sau khi kết thúc hành trình.

Bà Trần Thị Thu Hằng khẳng định, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen luôn tạo điều kiện tối đa để du khách yêu thích hoạt động leo núi, dã ngoại được trải nghiệm và khám phá cảnh quan thiên nhiên Núi Bà Đen.

Tuy nhiên, mỗi du khách cần chủ động căn cứ vào tình trạng sức khỏe, khả năng cá nhân để lựa chọn hình thức tham quan phù hợp; không chủ quan, mạo hiểm, nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro, sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Trong trường hợp cần được hướng dẫn hoặc gặp sự cố như lạc đường, tai nạn, kiệt sức… du khách có thể liên hệ đường dây nóng hỗ trợ 24/24 của Đội Cứu nạn Núi Bà Đen (số điện thoại: 0276 3875 678, trực 24/24 giờ).

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, chỉ trong 5 ngày, từ ngày 30/12/2025 đến 3/1/2026, Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã đón 105.564 lượt du khách, tăng hơn 105% so với cùng kỳ năm trước (51.463 lượt). Doanh thu bán vé vào cổng Khu du lịch đạt trên 1 tỷ đồng, tăng khoảng 104% so với cùng kỳ.

Những con số này cho thấy sức hút lớn của điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao ý thức chấp hành quy định, xây dựng hình ảnh Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen an toàn, văn minh, xứng đáng là điểm nhấn du lịch tâm linh-sinh thái của khu vực Đông Nam Bộ./.

Tây Ninh: Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen Đại hội Đảng bộ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh xác định phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen để tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ mới.