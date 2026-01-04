Thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu du lịch Tết Dương lịch hơn 2.630 tỷ đồng

Chiều 4/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (1-4/1/2026), doanh thu du lịch đạt 2.632 tỷ đồng. Cụ thể, khách tham quan các khu, điểm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1.240.000 lượt; khách quốc tế đạt 75.726 lượt; công suất phòng đạt khoảng 75%.

Du khách chủ yếu lựa chọn điểm đến nghỉ dưỡng có hệ thống dịch vụ hoàn thiện, đa dạng hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp với nhóm gia đình nhiều thế hệ.

Trong đó, Phố đi bộ Nguyễn Huệ-Bến Bạch Đằng, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông...

Còn chợ Bến Thành, Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi... trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực sôi động trong dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Riêng tại khu di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Thành phố… cũng đạt được lượng khách tham quan ổn định, nhất là khách quốc tế.

Trong khi đó, hoạt động du lịch Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh tạo được sức hấp dẫn khách nội địa và khách tham quan ngắn ngày tại Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến.

Tương tự, khu sinh thái, du lịch cộng đồng và điểm vui chơi cuối tuần tại Dĩ An, Thuận An, Bến Cát… chủ yếu phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân địa phương và vùng lân cận.

Du lịch gắn với làng nghề, không gian văn hóa-công nghiệp cũng từng bước được khai thác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Ngoài ra, ghi nhận tại các bãi biển Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc; điểm du lịch tâm linh, sinh thái: Tượng Chúa Kitô Vua, Núi Lớn-Núi Nhỏ, suối khoáng nóng Bình Châu… lượng khách tăng mạnh, nhất là khách từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh Đông Nam Bộ.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp như Hồ Tràm, Long Hải… đạt công suất phòng ở mức cao và nhiều cơ sở ghi nhận kín phòng trong một số ngày cao điểm.

Theo đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, những kết quả này đạt được là nhờ trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng và giới thiệu nhiều chương trình tour ngắn ngày, city tour, tour trải nghiệm ban đêm, tour ẩm thực, tour kết nối Thành phố với các địa phương lân cận.

Nhiều cơ sở lưu trú, triển khai đa dạng chương trình ưu đãi về giá phòng, dịch vụ đi kèm; nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường nhân sự trong dịp cao điểm.

Riêng doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, trung tâm thương mại… mở rộng thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm và tăng trải nghiệm cho khách./.

