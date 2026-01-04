Lâm Đồng đón 650.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Chiều 4/1, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ước đạt khoảng 650.000 lượt khách.

Trong số đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 30.000 lượt; doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 1/1 đến 3/1/2026, chủ yếu tập trung ở Đà Lạt và Phan Thiết. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70-80%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85-90%.

Để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách khi đến Lâm Đồng trong dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì và tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí quy mô lớn, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Tiêu biểu trong đó là các Chương trình Countdown - Chào năm mới 2026 được tổ chức tại 3 khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương-Đà Lạt); khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết cũ) và khu vực Tây Lâm Đồng (thành phố Gia Nghĩa cũ).

Một trong những hoạt động đặc sắc khác là Không gian văn hóa, nghệ thuật đường phố chào Giáng sinh và năm mới 2026.

Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Chương trình chào đón du khách đến Lâm Đồng nhân dịp năm mới 2026.

Chương trình đã đón chào khoảng 200 du khách trên chuyến bay đầu tiên đến tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026 mang số hiệu VN-6172 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt.

Tại buổi chào đón này đã có các hoạt động phong phú như: Biểu diễn lân - sư - rồng chào mừng, tặng hoa và quà lưu niệm, quà đặc sản OCOP Lâm Đồng cho hành khách trên chuyến bay đầu tiên, tặng quà tổ lái và tiếp viên hàng không… tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Lâm Đồng thân thiện, mến khách ngay từ những ngày đầu năm mới.

Đáng chú ý tại các doanh nghiệp du lịch, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh có tổ chức nhiều sự kiện văn hóa-giải trí sôi động như: Sự kiện Countdown 2026 - Đón năm mới bên bờ biển tại NovaWorld Phan Thiet; các đêm nhạc Lệ Quyên, Bằng Kiều, Lê Hiếu, Jimmy Nguyễn tại Mây Lang Thang; đêm nhạc Hà Nhi tại Khách sạn Golden Sun Đà Lạt; những đêm nhạc tại sân khấu Đinh Tiên Hoàng (Đà Lạt); Đại nhạc hội chào năm mới 2026 tại Sân vận động Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng); chương trình Hoa hậu Biển Việt Nam tại Nhà hát và Trung tâm Triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Một số các cơ sở lưu trú từ 4-5 sao có chuẩn bị tổ chức các chương trình phục vụ du khách như Tiệc Gala dinner, buffet bằng những món ăn truyền thống Việt Nam, ẩm thực Tây Âu và chương trình nghệ thuật đón giao thừa, miễn phí chụp và in ảnh lưu niệm tại khách sạn; giảm giá, khuyến mãi các dịch vụ bổ trợ tại khách sạn.

Các hoạt động này đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách đến với Lâm Đồng.

Trong khi đó, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang là mùa hoa mai anh đào, hoa keo lá tràm nở rộ, tạo thêm nhiều điểm nhấn hấp dẫn thu hút du khách trong dịp Tết Dương lịch năm 2026./.

