Du lịch Việt Nam mở màn năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực

Sáng 1/1/2026, nhiều địa phương trên cả nước đã chào đón những vị khách đầu tiên "xông đất" các điểm du lịch nổi tiếng. Những chuyến du hành đầu năm không chỉ mở ra hành trình khám phá mà còn gửi gắm hy vọng về một Năm mới với nhiều kỳ vọng bứt phá.

Đảo ngọc Phú Quốc: Mở đầu một năm du lịch đầy triển vọng

Rạng sáng 1/1/2026, những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc đã “xông đất” Năm mới 2026 ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, mở đầu cho một năm du lịch đầy triển vọng của Đảo ngọc.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu 7C2355 từ Busan (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phú Quốc được đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón tiếp nồng hậu cùng những lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất dành cho các vị khách.

Đoàn khách “xông đất” này còn nhận được quà tặng là các voucher trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí tại thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) trị giá 1 triệu đồng/khách. Khách du lịch rất phấn khởi và rất hào hứng với chuyến đi đầu năm của mình.

Sự kiện đón khách “xông đất” đầu Năm mới 2026 đến từ Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh đặc khu Phú Quốc vừa khép lại năm du lịch 2025 tăng trưởng ngoạn mục.

Theo đó, Đảo ngọc đón hơn 8,14 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, vượt 12,2% kế hoạch; trong đó khách quốc tế hơn 1,86 triệu lượt, vượt 58,5% kế hoạch năm, mang về doanh thu kỷ lục gần 44.000 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ.

Năm 2025, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay đến Phú Quốc, với gần 50% các chuyến bay quốc tế, lưu lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tăng 44% so cùng kỳ năm trước.

Đặc khu Phú Quốc đặt mục tiêu năm 2026 đón từ 8,5 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trở lên, trong đó, có hơn 2 triệu lượt khách quốc tế.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc “xông đất” đầu năm mới 2026 đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Việc chọn Phú Quốc làm điểm đến đầu năm cho thấy sức hút mạnh mẽ của Đảo ngọc đối với du khách Hàn và nhiều khách du lịch các nước khác.

Đây là tín hiệu tích cực cho du lịch Phú Quốc, mở ra một Năm mới với nhiều kỳ vọng về tăng trưởng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao thương hiệu Đảo ngọc Phú Quốc.

Ngày 1/1/2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức được chuyển giao vận hành cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group.

Đây được xem là cột mốc chiến lược, hứa hẹn tạo ra cú hích mạnh mẽ không chỉ cho đặc khu kinh tế Phú Quốc mà còn cho sự phát triển dài hạn của tỉnh An Giang trong kỷ nguyên mới.

Thành phố Hồ Chí Minh chào đón những vị khách đầu tiên của năm 2026

Ngày 1/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức “Lễ đón đoàn khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026” tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đây là hoạt động mở màn đầy hứng khởi, thành công cho một Năm mới của ngành Du lịch Thành phố, đồng thời gửi gắm thông điệp về một Thành phố Hồ Chí Minh cởi mở, trẻ trung và tràn đầy năng lượng trong vận hội mới.

Qua thông điệp về một Thành phố Hồ Chí Minh - điểm đến an toàn, thân thiện, sống động và hướng tới tương lai, lễ đón khách năm nay đã chào đón các du khách trên hai chuyến bay là VN30 từ Đức đến Thành phố Hồ Chí Minh của Hãng hàng không Quốc gia - Vietnam Airlines, vào lúc 6 giờ 35 và QR974 từ Qatar đến Thành phố Hồ Chí Minh của Hãng hàng không Qatar Airways vào lúc 7 giờ 15 phút, tại khu vực sân khấu chính - băng chuyền 4 và 5, ga đến quốc tế - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Du khách chuyến bay QR974 từ Qatar đến Thành phố Hồ Chí Minh nhận quà tặng từ Ban tổ chức. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ban Tổ chức trao tặng những món quà may mắn đầu năm và sự tiếp đón nồng hậu dành cho những vị khách “xông đất” (5-10 khách trên mỗi chuyến bay).

Riêng một số doanh nghiệp du lịch-lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến du khách những sản phẩm đặc trưng gồm nón lá, voucher dịch vụ du lịch, túi, gối, dù, thú bông, hộ chiếu ẩm thực… như lời chúc an khang và sung túc đến những vị khách đầu năm.

Về phía Ban Tổ chức, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Lễ đón đoàn khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026 không chỉ là hoạt động chào mừng những vị khách “xông đất” đầu tiên mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm du lịch Việt Nam bùng nổ và thành công.

Với vị thế của một siêu đô thị năng động, trẻ trung và giàu bản sắc, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết không ngừng nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và sáng tạo.

Quảng Ninh đón chuyến tàu biển đầu năm, kỳ vọng tăng trưởng du lịch 4 mùa

Sáng 1/1, tại Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, đoàn khách du lịch tàu biển đầu tiên đến với Quảng Ninh ngay đầu Năm mới 2026.

Tàu Clebrity Solstice mang quốc tịch Malta chở theo 3.016 khách (đa số khách Anh, Hoa Kỳ, Australia, Canada, Tây Ban Nha) cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long lúc 10 giờ 30 ngày 31/12/2025 và sẽ rời đi vào tối nay (1/1/2026).

Tàu bắt đầu hải trình từ cảng ở Thái Lan, sau khi cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long đích đến tiếp theo là Hong Kong (Trung Quốc).

Tàu Clebrity Solstice mang quốc tịch Malta chở theo 3.016 khách cập Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị đón tàu cũng như các hành khách chu đáo, trang trọng. Tại lễ đón sáng 1/1/2026, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tặng hoa cho du khách và gửi lời chúc mừng Năm mới tới đoàn khách du lịch tàu biển đầu tiên đến Hạ Long dịp Tết Dương lịch 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh, tỉnh định hướng phát triển Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, đóng vai trò cửa ngõ hợp tác, kết nối du lịch với khu vực và quốc tế theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển du lịch Quảng Ninh “Du lịch bốn mùa.”

Các du khách quốc tế bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp nồng hậu, ấn tượng với khung cảnh vịnh Hạ Long tuyệt đẹp, không khí trong lành, thời tiết dễ chịu, đất nước Việt Nam thật xinh đẹp, con người thân thiện, ẩm thực phong phú độc đáo. Chuyến tham quan đầu Năm mới với họ rất ấn tượng và nhiều kỷ niệm.

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đón hơn 60 chuyến tàu biển cập bến Hạ Long với trên 90.000 lượt khách quốc tế.

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách (trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế) nhưng tỉnh đã vượt xa, đón hơn 21 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 57.000-58.000 tỷ đồng nhờ các chiến dịch kích cầu và sản phẩm du lịch mới, các sự kiện văn hóa, thể thao, ẩm thực.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đón khoảng hơn 70 chuyến tàu khách quốc tế chở trên 100.000 lượt khách cập bến Hạ Long. Đồng thời tỉnh đặt mục tiêu thu hút 22 triệu lượt khách du lịch (trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỷ đồng.

Quảng Trị đón du khách xông đất “Vương quốc hang động”

Cùng ngày 1/1/2026, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tổ chức “Lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 2026” tại cửa ngõ của “Vương quốc hang động.”

Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện chào mừng Năm mới 2026 theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, mang ý nghĩa khởi động cho một năm du lịch mới với nhiều kỳ vọng mới.

Lãnh đạo Sở Du lịch, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trao hoa, quà lưu niệm chào đón 69 vị khách đầu tiên "xông đất" tham quan Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 2026. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Tại buổi lễ, lãnh đạo tham dự đã trao hoa, quà lưu niệm chào đón 69 vị khách đầu tiên, trong đó, có 39 du khách quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Đức… và 30 du khách trong nước tới từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng tham quan Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong buổi sáng đầu năm 2026.

Đây là những “vị khách xông đất,” mang theo nguồn năng lượng tươi mới, may mắn và kỳ vọng về một năm du lịch khởi sắc cho vùng di sản.

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã hai lần được UNESCO vinh danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Hiện nay, Vườn đang khai thác nhiều tuyến, điểm du lịch tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá, trải nghiệm đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Năm 2026, Phong Nha-Kẻ Bàng phấn đấu đón 800.000 lượt khách đến tham quan, khám phá du lịch.

Cũng trong sáng 1/1, tại Cảng hàng không Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đón đoàn khách đầu tiên của năm 2026 đến tỉnh du lịch bằng đường hàng không.

Chuyến bay mang số hiệu VJ260 của Hãng hàng không Vietjet Air xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới lúc 7 giờ 5 phút.

Chuyến bay có 180 hành khách, trong đó, có nhiều khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Đặc biệt, có 5 khách quốc tế đến “xông đất” Quảng Trị.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo Cảng hàng không Đồng Hới và đại diện Vietjet Air tại Quảng Trị đã tặng hoa chúc mừng đến các hành khách cùng phi hành đoàn.

Lâm Đồng đặt mục tiêu thu hút trên 25 triệu lượt khách

Tại ga đến nội địa, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đón chào, tặng quà chúc mừng Năm mới những du khách đầu tiên đến địa phương trong ngày đầu tiên của Năm mới 2026.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Văn Lộc tặng quà cho các du khách đầu tiên đến với Lâm Đồng năm 2026. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và lãnh đạo các sở, ngành đã tặng hơn 200 phần quà cho tất cả du khách trên chuyến bay đầu tiên - VN-6172 từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Lạt - đáp xuống cảng hàng không này trong Năm mới.

Các phần quà rất ý nghĩa, đều là sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng gồm đông trùng hạ thảo, trà atiso, càphê, dâu tây…

Trong không khí hân hoan của ngày đầu Năm mới 2026, tất cả các vị khách đều rất hài lòng trước tình cảm mến khách của Lâm Đồng dành cho họ.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, năm 2025, hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh (gồm các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông cũ) tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, tổng lượt khách phục vụ đạt 20,768 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ, vượt 115% kế hoạch; trong đó có 1,287 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40%.

Doanh thu từ du lịch ước đạt 56.800 tỷ đồng, khẳng định vai trò là ngành kinh tế động lực quan trọng của tỉnh.

Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu thu hút, phục vụ trên 25 triệu lượt khách du lịch đến với địa phương, gồm cả du lịch biển, du lịch canh nông, du lịch sinh thái rừng… từ 3 vùng đất mới được hợp nhất sau ngày 1/7/2025.

Thủ đô Hà Nội lan tỏa hình ảnh điểm đến thân thiện

Chào đón Năm mới 2026, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thu hút đông đảo người dân và du khách. Khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tiếp tục là tâm điểm với các sân khấu countdown tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Người dân và du khách hân hoan trong thời khắc chào năm mới 2026 tại Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong đêm giao thừa, khu vực trung tâm hồ Hoàn Kiếm được trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm. Không khí chào Năm mới tràn ngập niềm vui, sự háo hức cùng những mong ước về một năm mới bình an, may mắn và nhiều khởi sắc. Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tiếp tục là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế khi ghé thăm Thủ đô trong dịp Tết Dương lịch.

Hòa chung không khí đón Năm mới cùng người dân Hà Nội, nhiều du khách nước ngoài bày tỏ ấn tượng trước diện mạo năng động của Thủ đô, sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống.

Theo chia sẻ của du khách, không khí đón Năm mới tại Việt Nam mang những nét riêng, khi sau thời khắc giao thừa, người dân thường xuống phố dạo chơi, gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp và cùng tận hưởng không gian lễ hội cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động đếm ngược và trang trí đường phố, du khách đánh giá cao không gian mở, cảnh quan trung tâm thành phố cùng các giá trị văn hóa được gìn giữ. Sự thân thiện, hiếu khách của người dân Hà Nội là điểm nhấn để lại nhiều thiện cảm, góp phần tạo nên hình ảnh một điểm đến an toàn, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Tết Dương lịch 2026 cũng là dịp để cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội sum họp, hướng về gia đình và cùng nhìn lại năm cũ. Với nhiều người, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai, nơi họ gắn bó và đón những khoảnh khắc ý nghĩa của thời khắc chuyển giao năm mới.

Có thể thấy, các hoạt động vui Tết Dương lịch và chào đón Năm mới 2026 tại Hà Nội không chỉ tạo nên không khí lễ hội sôi động mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện, an toàn và giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế./.

Du lịch dịp cuối năm sôi động, tạo đà bứt phá cho năm 2026 Sự sôi động của du lịch cuối năm mang đến những tín hiệu tích cực, định hình diện mạo thị trường theo xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tạo đà tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch trong năm 2026.