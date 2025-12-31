Hàn Quốc gia hạn miễn phí thị thực theo đoàn cho du khách Việt Nam

Ngày 31/12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết nước này sẽ gia hạn miễn phí thị thực thêm 6 tháng cho du khách đi theo đoàn đến từ 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo kế hoạch được Bộ trưởng Koo Yun Cheol công bố, việc miễn phí thị thực C-3-2, dự kiến hết hạn vào ngày 31/12/2025, sẽ được gia hạn đến cuối tháng 6/2026.

Sáu nước được gia hạn miễn phí xử lý loại thị thực này gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Campuchia.

Theo ông Koo Yun Cheol, kế hoạch này nhằm duy trì đà tăng trưởng du lịch. Hiện tại, phí xử lý thị thực C-3-2 là 18.000 won (12,46 USD)./.

