Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đổi mới, làm tốt vai trò “gác gôn”

Tổng Bí thư nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng phải không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, giữ vai trò then chốt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.Diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phan Đình Trạc ôn lại chặng đường 60 năm ra đời chính thức của ngành Nội chính Đảng.

Trải qua 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, mặc dù có những tên gọi khác nhau, có thời gian được hợp nhất, rồi tái lập; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 60 năm qua, ngành Nội chính Đảng luôn giữ vững vai trò là Cơ quan chuyên trách của Đảng, là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò "gác gôn" cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp./.