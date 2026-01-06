Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện với Canada

Chiều 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Randeep Sarai, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Bộ trưởng Randeep Sarai thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực với nền tảng chính trị vững chắc và lợi ích, giá trị tương đồng.

Thời gian qua, lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ và trao đổi tại các diễn đàn đa phương, trong đó Thủ tướng và Thủ tướng Carney đã gặp nhau 2 lần trong năm 2025 tại Hội nghị cấp cao ASEAN 47 và Hội nghị G20 tại Nam Phi.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước tính đến tháng 9/2025 đạt 6,35 tỷ USD, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Canada trong ASEAN và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục, giao lưu nhân dân và kết nối giữa các địa phương đều được thúc đẩy tích cực.

Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đánh giá cao các dự án ODA Canada triển khai tại Việt Nam thời gian vừa qua đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển quốc gia giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện với Canada.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp; sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới; tiếp tục thúc đẩy phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, đặc biệt là kết nối doanh nghiệp hai nước, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột chính trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng, logistics, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Randeep Sarai, Bộ trưởng Phát triển quốc tế, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, với việc tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam nhất là trong các ngành công nghệ mũi nhọn mà Canada có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu; Canada tiếp tục quan tâm và xem xét công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Canada là dân tộc thiểu số của Canada; có chính sách visa cởi mở hơn đối với công dân Việt Nam.

Đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ hơn trên các diễn đàn đa phương, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Canada tăng cường sự hiện diện tại khu vực và thúc đẩy hợp tác với ASEAN và các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt; mong muốn Canada làm cầu nối để Việt Nam tham gia vào các hoạt động hợp tác mà Canada có vai trò; tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về thúc đẩy tự do thương mại và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, thông qua Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ gửi lời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hỏi, chúc mừng năm mới và lời mời Thủ tướng Canada sớm thăm Việt Nam.

Vui mừng và trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Randeep Sarai chuyển lời chào của Thủ tướng Canada Carney tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ về quan hệ hai nước, Bộ trưởng Randeep Sarai cho biết Canada thực hiện Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì lợi ích hai bên, trong đó coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các cơ chế đa phương tại khu vực hai bên tham gia.

Chúc mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và chia sẻ về những thiệt hại mà Việt Nam phải gánh chịu do thiên tai, Bộ trưởng Bộ Phát triển quốc tế Canada cho biết Canada sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong chống biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, khai thác chế biến các khoáng sản thiết yếu, đầu tư các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu đi các nước…

Cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Canada rất đông đảo, hiện diện ở khắp đất nước Canada, thậm chí bạn thân của con trai Bộ trưởng cũng là người gốc Việt, Bộ trưởng Randeep Sarai nhất trí cao và bày tỏ tin tưởng thời gian tới hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác, với các chương trình, dự án cụ thể như Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến./.

