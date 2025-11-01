Mở ra nhiều cơ hội mới cho du học sinh Việt Nam tại Canada

Mới đây, Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) đã bắt tay hợp tác với Trường trung học Oxford College và Đại học Toronto Metropolitan nhằm giúp du học sinh Việt Nam hiện thực hóa mong muốn được tiếp cận nền giáo dục tiên tiến ở Canada ngay từ bậc học phổ thông hay đại học.

CVCEC được thành lập bởi một nhóm bạn trẻ có niềm đam mê với giáo dục, bảo tồn văn hóa và hợp tác quốc tế.

Đội ngũ lãnh đạo của Hội đồng có sự am hiểu về thị trường giáo dục của Việt Nam và cũng có khả năng kết nối các cơ hội học tập quốc tế. Điều này đã giúp các thành viên trong Hội đồng ấp ủ và triển khai các kế hoạch mang lại sự hiểu biết mới cho sinh viên trong nước, đồng thời chuyển tải lại nét đẹp về văn hoá của người Việt tới Canada.

Theo Giám đốc sáng lập CVCEC Phan Thị Quỳnh Trang, Hội đồng đặc biệt quan tâm đến việc chia sẻ những di sản văn hóa của Việt Nam tới cộng đồng người Việt cũng như các bạn bè tại Canada.

Trong lĩnh vực giáo dục, CVCEC luôn mong muốn tìm kiếm được những cơ hội học bổng tốt nhất, không chỉ dành riêng cho nhóm sinh viên, mà còn cho các bạn nhỏ tuổi hơn, kể cả các bạn ở khu vực vùng sâu vùng xa.

Với việc hợp tác cùng Trường trung học Oxford College, Đại học Toronto Metropolitan và Trung tâm One Pass hỗ trợ thủ tục pháp lý và visa cho du học sinh, CVCEC đang tạo được những nền tảng vững chắc trong việc hỗ trợ học sinh và sinh viên Việt Nam sang Canada học tập.

Trong những năm gần đây, CVCEC đã triển khai được chương trình trại hè tại Canada cho các học sinh trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Các em vừa được tham gia học tập vừa được trải nghiệm cuộc sống thực tiễn để có sự cảm nhận tốt hơn về Canada.

Gần đây nhất, Hội đồng đã phối hợp với Trường đại học Toronto Metropolitan để có thêm chương trình dành cho sinh viên, như các em đã học xong đại học hoặc những em đang học năm nhất, năm thứ hai...

Trường trung học Oxford College là một trường tư thục quốc tế có chứng nhận của Bộ Giáo dục Ontario. Tại đây có chương trình đào tạo từ lớp 9 đến lớp 12, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở Canada và sau đó có thể tiếp cận các trường đại học hoặc cao đẳng tại khu vực Bắc Mỹ.

Trong khi đó, Đại học Toronto Metropolitan có thế mạnh về đào tạo gắn liền với thực tiễn, nghiên cứu ứng dụng và các chương trình học đa dạng, hiện đại.

Theo ông Glen Kitagawa, Giám đốc tiếp thị Trường trung học Oxford College, số lượng du học sinh Việt Nam tới Canada ngày càng tăng và đây là điều rất đáng mừng.

Học sinh Việt Nam rất chăm chỉ, lễ phép và luôn có mục tiêu rõ ràng, điều giúp họ luôn có tầm nhìn và mục tiêu để nỗ lực đạt được.

Trong khi đó, theo Phó Giám đốc Viện Anh ngữ Đại học Toronto Metropolitan Mehdi Chaji, việc hợp tác với CVCEC sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam vì trường có rất nhiều chương trình, ngắn hạn và dài hạn, thậm chí có thể vào học trực tiếp tại trường Đại học nếu đủ khả năng đáp ứng về ngôn ngữ.

Quan hệ hợp tác của CVCEC với các đối tác tại Canada sẽ mở ra nhiều cơ hội cho du học sinh Việt Nam muốn tới quốc gia này. Điều này sẽ tạo ra một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, nơi du học sinh không chỉ được học tập trong môi trường tốt mà còn được hỗ trợ đầy đủ từ thủ tục tới việc định hướng phát triển cá nhân trong tương lai./.

Người Việt tại Canada lan tỏa niềm tự hào và tinh thần đoàn kết hướng về Tổ quốc Cộng đồng người Việt trang trọng tổ chức lễ thượng cờ tại các trung tâm hành chính ở nhiều nơi trên khắp Canada nhằm thể hiện niềm tự hào và tinh thần đoàn kết cùng hướng về Tổ quốc.