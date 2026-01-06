Lan tỏa hình ảnh điểm đến quốc gia: Đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến du lịch

Du lịch Việt Nam đã và đang triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển toàn ngành dựa trên những thành tựu bước đầu của hành trình trở thành một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Số liệu do Cục Thống kê vừa công bố cho thấy cả năm 2025, Việt Nam đón gần 21,17 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,4% so với năm 2024), vượt xa con số 18 triệu lượt của năm 2019. Đặc biệt, Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc xếp vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế cao nhất trên thế giới (trong khi đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ đạt mức phục hồi khoảng 90% so với trước dịch).

Vậy để lan tỏa hơn nữa hình ảnh điểm đến quốc gia, tăng cường hoạt động xúc tiến trong năm tới, lãnh đạo ngành đã xây dựng chiến lược ra sao?

Các "mỏ vàng" của du lịch Việt

Năm qua, Trung Quốc dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam với hơn 5,28 triệu lượt (đạt 141,3% so với cùng kỳ năm 2024). Các thị trường khách lớn tiếp theo lần lượt là Hàn Quốc hơn 4,33 triệu lượt và Đài Loan (Trung Quốc) hơn 1,23 triệu lượt.

Trong top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam còn có Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Campuchia, Malaysia và Australia. Như vậy, 9/10 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam năm 2025 không thay đổi so với năm 2024; riêng Nga đã lên vị trí thứ 6, Thái Lan từ vị trí thứ 10 từ năm 2024 tụt xuống thứ 12.

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy thị trường khách Nga ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số các nguồn khách quốc tế đến Việt Nam, với số lượng gấp gần 3 lần so với năm 2024, cũng là mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, một số thị trường có mức tăng trưởng ấn tượng khác là Philippines (81,3%), Ấn Độ (48,9%), Ba Lan (42,6%), Campuchia (44,8%), Trung Quốc (41,3%)... Các chuyên gia nhận định việc gia tăng kết nối hàng không, với các chuyến bay thẳng thường lệ và thuê chuyến (charter) từ nhiều thành phố lớn đến Việt Nam là lý do cho mức tăng trưởng này.

Quảng bá sản vật địa phương tới du khách quốc tế. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Thời gian qua, việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” để tạo chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cùng với đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đã góp phần thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025.

Dù chưa đạt mục tiêu cao nhất (từ 23-25 triệu lượt khách) như mục tiêu ban đầu của lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia và chỉ đạo của Chính phủ, song đây là lần đầu tiên toàn ngành vượt mốc 21 triệu lượt khách quốc tế, dần khẳng định vị thế, uy tín, chất lượng của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây cũng là cơ sở để chúng ta hướng tới mục tiêu thu hút lượng khách quốc tế cao hơn trong những năm tới.

Tập trung đổi mới, đưa du lịch phát triển đột phá

Du lịch toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chưa từng có, các nước liên tục tung ra những chiến dịch quảng bá quy mô lớn để giành thị phần khách. Việt Nam năm 2025, công tác xúc tiến được đánh giá đã có nhiều khởi sắc.

Đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến quảng bá du lịch thông qua phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác công tư, huy động nguồn lực xã hội hóa, Việt Nam đã tổ chức hàng loạt chương trình giới thiệu du lịch tại châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia; tham gia các hội chợ toàn cầu như ITB Berlin, WTM London... Hoạt động truyền thông số có bước đột phá. Website vietnam.travel của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vươn lên xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, trước thực tế khắc nghiệt trên quy mô quốc tế Việt Nam cần có những bước đi đột phá và quyết liệt hơn nữa.

Du khách tìm hiểu phong tục xin chữ đầu Xuân ở Việt Nam. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Ghi nhận những thành quả của hoạt động xúc tiến, quảng bá, song Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhận định công tác này nhìn chung vẫn thiếu chiến dịch tổng thể ở quy mô cấp quốc gia, cơ chế phối hợp chưa rõ ràng giữa Trung ương với địa phương, doanh nghiệp, cơ quan đại diện tại nước ngoài…

Chính những “lỗ hổng” này đã khiến du khách thế giới nhận diện rời rạc, thiếu đồng nhất về hình ảnh điểm đến Việt Nam. Quan trọng hơn, cơ chế tài chính dành cho hoạt động xúc tiến du lịch của ta còn chưa tương xứng, thiếu ổn định, và chỉ bằng một phần rất nhỏ so với một số nước trong khu vực… Thực tế này khiến hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam, đặc biệt ở thị trường nước ngoài khó bứt phá.

Để thúc đẩy hợp tác du lịch liên ngành, liên vùng và quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, bà Phó Cục trưởng Hoa Mai cho rằng cần xây dựng chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia với tầm nhìn dài hạn. Theo bà, trong 5 năm tới, chúng ta cần lấy ẩm thực, trải nghiệm văn hóa để xây dựng cốt lõi thương hiệu, kết hợp nghiên cứu thị trường nhằm đẩy mạnh xúc tiến.

Du khách quốc tế trải nghiệm thả cá chép dịp ông Công, ông Táo ở làng cổ Đường Lâm. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Đặc biệt, hoạt động xúc tiến sẽ tập trung vào các nhóm thị trường gần mục tiêu và có quy mô lớn (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ với nhiều phân khúc mới (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines); các thị trường xa có mức chi tiêu cao (Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ), có khả năng tăng trưởng tốt (Australia, Nga, Nam Âu, Đông Âu); hay các thị trường tiềm năng (như Trung Đông, Ấn Độ)…

“Toàn ngành sẽ tập trung đổi mới từ phương thức xúc tiến, quảng bá đến việc đề xuất những cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hoạt động du lịch… Bên cạnh đó, ưu tiên thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phát huy các lợi thế của Việt Nam, nâng cao hiệu quả đóng góp từ hoạt động du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới,” Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh khẳng định./.

