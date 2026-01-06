Cà Mau: Hơn 1.400 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ với tầm nhìn đến năm 2030.

Theo nội dung đề án, dự án sẽ được triển khai trên tổng diện tích 1.318ha, thuộc phân khu dịch vụ hành chính và phân khu phục hồi sinh thái.

Không gian du lịch được quy hoạch thành 6 khu chức năng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại nhưng vẫn đảm bảo hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Tỉnh dự kiến phát triển 6 tuyến du lịch nội vùng có chiều dài 10-20km để kết nối các điểm đến. Đồng thời phát triển các tuyến, liên kết với những khu du lịch lân cận như Hòn Đá Bạc và Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm.

Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện đề án ước khoảng hơn 1.458 tỷ đồng. Trong số đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước 5,2 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước và thông tin liên lạc.

Phần nguồn lực chính yếu còn lại sẽ được huy động thông qua hình thức xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức và cá nhân hợp tác, liên kết hoặc thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ.

Du khách tham gia phần thi chèo xuồng ba lá tại Sự kiện “Hương rừng U Minh” quảng bá du lịch Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Vườn Quốc gia U Minh Hạ được giao trách nhiệm chủ trì, trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các nhà đầu tư theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Quyết định nêu rõ yêu cầu phát triển phải đi đôi với bảo vệ môi trường, nghiêm cấm các hành vi xâm hại hệ sinh thái và phải xây dựng phương án bảo vệ rừng, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy nghiêm ngặt.

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ không chỉ kỳ vọng tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng cao mà còn chú trọng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống tinh thần cho cộng đồng dân cư tại các xã vùng đệm như Đá Bạc, Khánh Lâm và Khánh An.

Đây cũng được xem là tiền đề để kêu gọi đầu tư, phát triển tiềm năng du lịch có giá trị cao của hệ sinh thái rừng tràm và đa dạng sinh học đặc trưng ở vùng đất rừng U Minh Hạ.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có diện tích hơn 8.500ha, là một trong 2 vườn Quốc gia của tỉnh Cà Mau và là một trong 03 điểm bảo tồn đất ngập nước tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 25/06/2009, Vườn Quốc gia U Minh Hạ được UNESCO công nhận là 1 trong 3 vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Vườn Quốc gia U Minh Hạ với hệ sinh thái rừng tràm hình thành trong điều kiện ngập nước, úng phèn, trên đất than bùn. Đây được xem là nơi có diện tích hệ sinh thái đất than bùn lớn, với độ dày từ 0,5m đến 1,5m trên diện tích 2.658 ha, chiếm 31%.

Du khách thích thú với hình thức đi xuyên rừng bằng xuồng ba lá tại điểm du lịch sinh thái ở vùng rừng U Minh hạ. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Nơi đây có sự đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng ngập lợ, là nơi cư trú của nhiều loài chim, thú quý hiếm, có giá trị khoa học được ghi vào sách đỏ Việt Nam cùng nhiều loài chim đang bị đe doạ tuyệt chủng trên thế giới và nhiều loài động vật thông thường.

Theo ghi nhận tại rừng có hơn 100 loài thực vật, gần 200 loài động vật gồm thú, chim, bò sát, lưỡng cư và cá nước ngọt. Từ trước đến nay, công tác bảo tồn sự đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia U Minh Hạ được lãnh đạo tỉnh Cà Mau quan tâm chỉ đạo, các ngành, các cấp thực hiện xuyên suốt, bằng nhiều hoạt động cụ thể. Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo tồn rừng trước hết là nâng cao ý thức của cộng động dân cư.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ phối hợp cùng các đơn vị thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền qua các cơ quan thông tin đại chúng về bảo vệ rừng và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học. Trong số đó, tập trung nhất là Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Quy chế quản lý các khu rừng đặc dụng, phổ biến phạm vi, ranh giới, các phân khu chức năng, mục tiêu và các chương trình hoạt động của Vườn Quốc gia.

Với phương châm “bảo tồn để phát triển và phát triển để có điều kiện bảo tồn tốt hơn”, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã, đang và sẽ định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và giữ gìn rừng trên cơ sở tận dụng những điều kiện tự nhiên sẵn có./.

Thả 9 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia U Minh Hạ Chín cá thể động vật hoang dã được thả vào Khu bảo tồn động vật của Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), gồm 6 con mèo rừng và 3 con rùa răng hay còn gọi là càng đước.