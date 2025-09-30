Tây Ninh: Tạm dừng hoạt động leo núi Bà Đen do mưa bão

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị này đã có thông báo về việc tạm ngừng các hoạt động leo núi, dã ngoại tại Khu rừng Văn hóa-Lịch sử núi Bà kể từ ngày 1/10/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Theo ông Trần Thái Nam, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, vào mùa mưa bão, diễn biến thời tiết phức tạp và khó lường, khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn, đường trơn trợt.

Những yếu tố này có thể gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản của du khách, người dân.

Đặc biệt, theo ông Trần Thái Nam, thời gian qua, có nhiều trường hợp bị tai nạn do té ngã, lạc đường… gây tổn thất về tinh thần, sức khỏe của người leo núi, dã ngoại, lực lượng hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ rất vất vả.

Vụ việc gần nhất xảy ra ngày 28/9, khi lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Ban Quản lý phải nỗ lực nhiều giờ mới đưa được người gặp nạn trong quá trình leo núi xuống nơi an toàn.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đề nghị người dân và du khách nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo an toàn. Đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết thêm riêng tuyến đường bộ từ sườn núi lên mặt bằng chùa Bà Linh Sơn Thánh Mẫu (còn gọi chùa Bà Đen) và Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu vẫn hoạt động bình thường.

Núi Bà Đen, thuộc tỉnh Tây Ninh được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ” với độ cao 986 m. Đây là điểm đến nổi tiếng bật nhất Tây Ninh, thu hút đông đảo du khách bởi cảnh quan hùng vĩ và giá trị tâm linh đặc sắc.

Thời gian qua, núi Bà Đen trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm leo núi, chinh phục các cung đường bộ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, rèn luyện sức khỏe và lưu lại khoảnh khắc “check-in” đáng nhớ.

Chính vì vậy, việc tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo an toàn, nhất là trong thời điểm thời tiết xấu là rất cần thiết nhằm bảo đảm cho hành trình tham quan, trải nghiệm trên núi Bà Đen luôn trọn vẹn và ý nghĩa.

Du khách có thể lựa chọn tuyến cáp treo để tham quan, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên trên đỉnh núi Bà Đen như: tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, nặng 170 tấn đồng đỏ - công trình được ghi nhận là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á, tượng Phật Di Lặc được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch, cao 36 m, nặng 5.112 tấn./.

