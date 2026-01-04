Kinh tế

Kinh doanh

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 70 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD và đạt giá trị cao nhất từ trước đến nay, vượt mục tiêu Chính phủ giao 65 tỷ USD. Xuất siêu đạt trên 20 tỷ USD.

2026-1-2-xk-nong-lam-thuy-san-nam-2025-ngoc.jpg

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt giá trị cao nhất từ trước đến nay, vượt mục tiêu Chính phủ giao 65 tỷ USD. Xuất siêu đạt trên 20 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuất khẩu #Thủy sản #Nông sản
Theo dõi VietnamPlus

NHÌN LẠI NĂM 2025

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục