Hải Phòng tiếp tục là một trong những điểm đến quan trọng của tập đoàn lớn

GRDP đứng thứ hai toàn quốc năm 2025 là minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của Hải Phòng. Thành phố đang tiếp tục hành trình dẫn dắt kinh tế vùng bằng những bước đi quyết liệt của một cực tăng trưởng trọng điểm miền Bắc.

Dấu ấn đổi mới và đồng thuận

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cải cách hành chính. Thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hoàn tất việc hợp nhất thành đơn vị hành chính mới, mở rộng không gian phát triển, tối ưu hóa nguồn lực và cộng hưởng lợi thế của từng địa phương. Đây là cực tăng trưởng trọng điểm, có vai trò dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển của vùng cũng như cả nước.

Trong bối cảnh nhiều cơ hội song hành cùng thách thức, Hải Phòng đã nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bảo đảm bộ máy hành chính ổn định, thông suốt. Nhờ sự chung sức của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật: tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách vượt kế hoạch, sản xuất-dịch vụ phát triển ổn định, thu hút đầu tư bền vững và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Theo Thống kê thành phố Hải Phòng, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2025 ước tính tăng 11,81% so với năm 2024. Tuy chưa đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 12,35%), nhưng là kết quả khẳng định vị thế dẫn đầu khi đứng thứ nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ 2 cả nước và thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng (sau tỉnh Quảng Ninh là 11,89%). Kết quả này phản ánh xu thế tăng trưởng ổn định kéo dài nhiều năm liên tục với GRDP duy trì mức tăng trưởng hai con số; đồng thời, phản ánh nỗ lực rất lớn của chính quyền thành phố trong việc điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Kinh tế thành phố tiếp tục giữ được sức bật mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế quốc gia và toàn cầu còn nhiều thách thức.

Về sản xuất công nghiệp, sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng trở thành cực công nghiệp lớn nhất miền Bắc. Năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,11% so với năm trước. Một số ngành có quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng cao tác động nhiều đến mức tăng trưởng chung toàn ngành trong cả năm như ngành sản xuất các sản phẩm điện tử tăng 17,12%; ngành sản xuất thiết bị điện tăng 14,55%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 28,94%.

Các hoạt động thương mại-dịch vụ diễn ra sôi nổi, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Thị trường tiêu dùng nội địa được thúc đẩy nhờ các chương trình kích cầu, thương mại điện tử và chuỗi hội chợ, triển lãm mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đáng chú ý, các ngành có tỷ trọng lớn đều đạt mức tăng trưởng hai con số: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 15,17%; doanh thu vận tải và logistics tăng 15,12%, đặc biệt ngành du lịch khẳng định sức hút với lượt khách đến thành phố ước tăng 25,08% so với cùng kỳ.

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp linh kiện cho bếp gas của Công ty TNHH Paloma Việt Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản) tại khu công nghiệp, đô thị VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Vốn FDI duy trì mức tăng trưởng ổn định 13,22%, khẳng định Hải Phòng tiếp tục là một trong những điểm đến quan trọng của các tập đoàn lớn, góp phần mở rộng năng lực sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng vốn thu hút toàn thành phố đạt trên 2.881 triệu USD, tương ứng với 52,51% kế hoạch năm; trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 212 dự án, đạt gần 1.530 triệu USD; vốn đăng ký điều chỉnh có 149 dự án với tổng giá trị bổ sung đạt 1.224 triệu USD. Tính lũy kế đến ngày 31/12/2025, thành phố hiện có 1.794 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 51,1 tỷ USD.

Các lĩnh vực khác như tài chính ngân hàng, nông, lâm nghiệp, thủy sản... của Hải Phòng vẫn duy trì được đà tăng trưởng, cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho rằng, những kết quả nổi bật trong năm 2025 là minh chứng cho sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, sự kiên định trong hành động và đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; là nền tảng vững chắc để thành phố vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

"Nhưng điều khiến tôi tự hào và cũng là nền tảng quan trọng nhất để thành phố có được thành quả như hôm nay đó chính là tinh thần đoàn kết, đồng lòng không chỉ thể hiện trong nội bộ Đảng bộ, mà còn lan tỏa ra toàn xã hội. Người dân Hải Phòng-Hải Dương đã chủ động thích nghi với sự thay đổi, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ khó khăn, cùng nhau tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng minh bạch, gần dân, vì dân," Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định.

Viết tiếp hành trình dẫn dắt kinh tế vùng

Với người dân Hải Phòng, GRDP đứng thứ hai toàn quốc là một dấu mốc để tự hào về quê hương, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong hành trình phát triển bền vững.

Chánh Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Đỗ Đắc Đông chia sẻ: "Thành tích GRDP đứng thứ hai toàn quốc năm 2025 là kết quả của sự nỗ lực chung toàn thành phố; trong đó, ngành cảng biển giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với chúng tôi, những người làm việc tại Cảng Hải Phòng, đây không chỉ là con số tăng trưởng, mà còn là minh chứng cho sức bật của một đô thị công nghiệp, dịch vụ năng động. Mỗi chuyến tàu ra vào, mỗi container hàng hóa được bốc xếp đều góp phần vào sự phát triển chung. Thành tích này là niềm tự hào; đồng thời, cũng là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định vị thế cảng biển hàng đầu miền Bắc, đồng hành cùng thành phố trong hành trình dẫn dắt kinh tế vùng."

Còn với một sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Nguyễn Quang Huy cho hay, thành tích GRDP là động lực để tin tưởng vào tương lai nghề nghiệp. "Hải Phòng đang trở thành trung tâm công nghiệp-dịch vụ lớn, cơ hội việc làm sau khi ra trường cũng rộng mở hơn. Tôi thấy mình may mắn khi được học tập và trưởng thành ở một thành phố năng động như thế này," Quang Huy nói.

Hải Phòng xác định chủ đề năm 2026 là "Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá," với mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 13%. Thành phố phấn đấu tăng trưởng cao và bền vững, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trọng tâm. Phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố; phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ; xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ-logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước. Vận hành có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mở rộng liên kết vùng, nâng cao hiệu quả đối ngoại và vị thế quốc tế.

Hải Phòng định hướng lựa chọn các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn để tập trung đầu tư, tiêu biểu như: hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông-Tây và cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng.

Đảm bảo tiến độ triển khai các bến từ 7-12 Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; khởi công, xây dựng các bến khởi động Cảng biển Nam Đồ Sơn; nâng cấp hệ thống cảng thủy nội địa. Phát triển các tuyến đường thủy ven biển để tận dụng ưu thế của vận tải sông pha biển; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mở rộng, cải tạo Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Chuyến bay hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng). (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Thành phố tập trung xây dựng hạ tầng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và các hạ tầng số, giáo dục, y tế chất lượng cao; đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế; triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, số hóa toàn diện dữ liệu và thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai; xây dựng và triển khai áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.

Hải Phòng tiếp tục duy trì, cải thiện xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2026-2030 và năm 2026-2027. Khảo sát, đánh giá, công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026, không chỉ tạo động lực cải cách từ bên trong, mà còn khẳng định sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân./.

