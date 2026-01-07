Kinh tế

Quỹ bình ổn xăng dầu trích lập từ 27 doanh nghiệp đang dư hơn 5.600 tỷ đồng

Toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) sẽ được sử dụng để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Một điểm kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bộ Công Thương vừa công bố thông tin chi tiết về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong quý 3/2025.

Theo báo cáo tổng hợp từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/9/2025, tổng số dư quỹ BOG của các doanh nghiệp đầu mối có sự biến động nhờ lãi phát sinh. Cụ thể, số dư đầu kỳ tại thời điểm ngày 1/7/2025 ghi nhận ở mức 5.614,4 tỷ đồng. Sau ba tháng, với tổng tiền lãi phát sinh trên số dư quỹ dương là hơn 2,9 tỷ đồng, tổng số dư quỹ BOG cuối kỳ tính đến ngày 30/9/2025 đã đạt mức hơn 5.617,3 tỷ đồng.

Báo cáo nêu rõ danh sách 27 doanh nghiệp xăng dầu cho thấy sự phân hóa rõ rệt về quy mô quỹ giữa các đơn vị.

Trong quý 3/2025, 5 doanh nghiệp có số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) lớn nhất bao gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội.

Cụ thể, Petrolimex dẫn đầu với số dư cuối kỳ hơn 3.085,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp xếp thứ hai với số dư hơn 461,5 tỷ đồng; tiếp theo là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh với số dư 328,9 tỷ đồng; Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ với số dư 391,4 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội có số dư 300,6 tỷ đồng.

Bộ Công Thương lưu ý số liệu chưa bao gồm số dư quỹ BOG của các thương nhân không còn là thương nhân đầu mối như trường hợp của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, đơn vị này đã không còn tư cách thương nhân đầu mối kể từ ngày 26/8/2025. Do đó, số liệu trích lập và chi sử dụng của đơn vị này chỉ được tổng hợp dựa trên báo cáo của tháng 7/2025 và tháng 8/2025.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước, do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trích lập và quản lý để điều tiết, hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu trong nước khi giá thế giới biến động mạnh, giúp kiểm soát lạm phát và ổn định đời sống người dân, được quản lý theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Việc sử dụng quỹ phải theo thông báo điều hành giá của Bộ Công Thương./.

