VPI dự báo giá xăng dầu tiếp tục giảm trong kỳ điều hành ngày mai 8/1

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày mai 8/1 tiếp tục giảm nhẹ từ 1,1-1,9% đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 18.227 đồng/lít và xăng RON 95-III về mức 18.541 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI cho thấy tại kỳ điều hành ngày mai 8/1/2026, giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm 0,7-1,9% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 203 đồng (1,1%) về mức 18.227 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo giảm 369 đồng (1,9%) về mức 18.541 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu diesel và dầu hỏa có thể giảm 0,9% lần lượt về mức 17.102 đồng/lít và 17.531 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut được dự báo có thể giảm 0,7% về mức 13.240 đồng/kg.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính-Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 6/1 do nhiều nguyên nhân. Chốt phiên này, giá dầu Brent biển Bắc giảm 1,7% xuống 60,70 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2% còn 57,13 USD/thùng.

Theo dự báo của Ngân hàng Morgan Stanley, thị trường có thể dư thừa nguồn cung lên tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026. Trong khi đó, một số nhà kinh tế nhận định khi tình trạng dư cung toàn cầu ngày càng rõ nét, thị trường có thể đối mặt với một đợt giảm giá dầu mới trong ngắn hạn.

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 2,77 triệu thùng trong tuần trước. Các nhà phân tích dự báo tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ tăng khoảng 500.000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 2/1.

Trong Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) mới nhất, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu Brent sẽ giảm xuống mức trung bình 55 USD/thùng trong quý I/2026 và duy trì quanh mức giá này trong phần còn lại của năm.

Đây là hệ quả của tình trạng sản lượng dầu toàn cầu tăng và nhu cầu thấp trong mùa Đông, những yếu tố được dự báo sẽ đẩy nhanh quá trình tích lũy tồn kho dầu.

Ngoài ra, giới phân tích ước tính nếu có sự ổn định chính trị và dòng vốn đầu tư từ Mỹ, sản lượng dầu của Venezuela có thể tăng thêm 500.000 thùng/ngày trong hai năm tới sau khi đã đạt trung bình 1,1 triệu thùng/ngày hồi năm 2025.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu thị trường thuộc ngân hàng ANZ lại tỏ ra thận trọng khi cho rằng bất ổn chính trị là kịch bản dễ xảy ra hơn, trong khi Venezuela cần nguồn vốn khổng lồ để có thể mở rộng công suất thực tế hiện tại./.

