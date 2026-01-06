Triển lãm Viet Industry 2026: Thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng công nghiệp

Ngày 6/1/2026, Viet Industry 2026 - Triển lãm Quốc tế về Hạ tầng chính thức được công bố với chủ đề “Xây dựng và Tiện ích Công nghiệp,” mục tiêu nhằm mở ra các cơ hội kết nối sâu rộng cho cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ.

Sự kiện do Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HANOIBA) phối hợp cùng Công ty Thương hiệu & Truyền thông Quốc tế IBC và INTECH Group tổ chức. Bên cạnh đó, sự kiện cũng nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO, Hàn Quốc), Viện Phát triển Doanh nghiệp - Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI-EDI), Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp Bắc Ninh (BACLINK).

Điểm nhấn tại lễ khởi động là Chương trình Giao thương – Kết nối Cung Cầu Chuỗi Cung Ứng Công nghiệp 2026. Hoạt động này nhằm thiết lập liên kết trực tiếp giữa các nhà cung ứng nội địa với 13 nhà mua hàng lớn, bao gồm Makino Việt Nam, INTECH Group, Viettel Manufacturing, Hanel PT, Autotech Việt Nam và nhiều tập đoàn công nghệ khác. Cùng với đó, hơn 200 doanh nghiệp cung ứng đã tham gia tìm kiếm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu ngay tại sự kiện.

Song song đó, tọa đàm “Năng lực cốt lõi để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng FDI” cũng diễn ra và mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn. Các đại diện từ Công ty DENSO Việt Nam và BOSCH đã chia sẻ về tiêu chí lựa chọn đối tác, nhu cầu tìm nhà cung cấp nội địa cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc nâng cao năng lực sản xuất và quản trị để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Tọa đàm “Năng lực cốt lõi để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng FDI,” ngày 6/1. (Ảnh: Vietnam+)

Theo công bố từ Ban tổ chức, Viet Industry 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 16-18/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Triển lãm được tổ chức trên diện tích hơn 10.000 m², quy tụ 500 gian hàng từ hơn 20 quốc gia, dự kiến đón 15.000 khách tham quan chuyên ngành.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình công nghiệp xanh và bền vững, Viet Industry 2026 được định vị là nền tảng kết nối hệ sinh thái hạ tầng, xây dựng và tiện ích công nghiệp toàn diện. Các lĩnh vực trưng bày trọng điểm, bao gồm: Giải pháp vật liệu công trình; Năng lượng bền vững; Tự động hóa; Hệ thống HVACR hiệu suất cao; Xử lý môi trường; Phòng sạch và sản xuất công nghệ cao.

Đặc biệt, sự kiện tiếp tục được tổ chức song hành cùng Chương trình CLEANFACT & RHVAC Vietnam 2026, tạo nên chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế, xây dựng đến vận hành và bảo trì nhà máy. Các hoạt động chuyên sâu sẽ diễn ra với Khu gian hàng Nhà mua hàng (Buyer Zone), VIP Networking và chuỗi hội thảo chuyên ngành sẽ được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu quả giao thương.

Ông Cao Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị INTECH Group, chia sẻ Việt Nam đang ở giai đoạn then chốt để bứt phá trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực. Viet Industry 2026 được kỳ vọng là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp toàn diện cho nhà máy, đồng thời mở rộng hợp tác trong chuỗi giá trị./.

