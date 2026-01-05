Người Việt chi hơn 7 triệu tỷ đồng cho tiêu dùng và dịch vụ trong năm 2025

Ngày 5/1/2026, Cục Thống kê cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 của Việt Nam ước đạt con số kỷ lục hơn 7 triệu tỷ đồng và tăng 9,2% so với năm trước.

Kết quả này cho thấy sức mua và nhu cầu tiêu dùng nội địa vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế chung. Sự bứt phá mạnh mẽ của ngành thương mại và dịch vụ trong năm qua được cộng hưởng từ các sự kiện kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, nhu cầu dịch chuyển tăng cao và sự phục hồi ngoạn mục của thị trường du lịch quốc tế.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, riêng trong quý 4/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, quy mô thị trường tiêu dùng loại trừ yếu tố giá, tốc độ tăng thực tế đạt 6,7%, tương đương với mức tăng trưởng của năm 2024, qua đây cho thấy tâm lý chi tiêu của người dân vẫn duy trì sự ổn định.

Bên cạnh nhu cầu mua sắm, lĩnh vực viễn thông ghi nhận những con số khả quan. Doanh thu hoạt động viễn thông năm 2025 ước đạt 380 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024. Tính đến cuối năm 2025, tổng số thuê bao điện thoại cả nước ước đạt 123,6 triệu, trong đó thuê bao di động chiếm đa số với 121,3 triệu. Đặc biệt, hạ tầng internet băng rộng cố định tiếp tục mở rộng với 25,1 triệu thuê bao, tăng 4,7%.

Điểm sáng nổi bật nhất trong năm 2025 chính là sự phục hồi toàn diện của ngành du lịch và vận tải. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt con số ấn tượng với gần 21,2 triệu lượt người, tăng 20,4% so với năm trước. Trong đó, đường hàng không vẫn là phương thức di chuyển chính của du khách nước ngoài với hơn 17,8 triệu lượt, chiếm tới 84,3% tổng lượng khách. Không chỉ thu hút khách quốc tế, nhu cầu ra nước ngoài của người dân Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh khi số lượt người xuất cảnh đạt 6,7 triệu lượt, tăng 26,4% so với năm 2024.

Hoạt động du lịch sôi động đã kéo theo sự tăng trưởng vượt bậc của ngành vận tải. Năm 2025, vận tải hành khách ước đạt hơn 6,1 tỷ lượt khách vận chuyển, tăng 22,2% so với năm trước. Riêng quý 4, lĩnh vực này đã phục vụ gần 1,7 tỷ lượt khách. Về vận tải hàng hóa, cả năm ước đạt hơn 3 tỷ tấn, tăng 14,1%./.

Cục Thống kê: Kinh tế bứt phá trong quý 4 đã giúp GDP cả năm ước tăng 8,02% Sự tăng trưởng bứt phá trong quý 4 đã góp phần tích cực cho GDP cả năm 2025 ước tính đạt mức tăng 8,02%, chỉ đứng sau mức tăng kỷ lục của năm 2022 trong cả giai đoạn 2011-2025.