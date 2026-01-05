Lạm phát năm 2025 được kiểm soát hiệu quả, CPI bình quân tăng 3,31%

Ngày 5/1/2026, tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội quý IV và năm 2025, cơ quan Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm đã tăng 3,31% so với năm trước. Kết quả này được xem là một thành công lớn trong công tác điều hành của Chính phủ, giúp nền kinh tế hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát mà Quốc hội đã đề ra.

Kìm giữ giá trước áp lực từ quốc tế

Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Thống kê Dịch vụ và Giá (Cục Thống kê) chia sẻ kết quả này đạt được là hết sức tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến vô cùng phức tạp. Áp lực từ cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, xung đột quân sự kéo dài và xu hướng bảo hộ thương mại lan rộng đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ các chính sách vĩ mô đồng bộ và linh hoạt, lạm phát của Việt Nam vẫn duy trì ở mức phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng và thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Theo phân tích của bà Oanh, chỉ số giá tiêu dùng quý 4/2025 tăng 3,44% so với cùng kỳ năm trước khiến mức tăng bình quân cả năm lên 3,31%. Riêng trong tháng 12/2025, CPI tăng 0,19% so với tháng trước. Có 9 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức biến động mạnh nhất (tăng 0,75%) do nhu cầu mua sắm cuối năm và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Mặt khác, bà Oanh cho hay mặc dù giá lương thực, thực phẩm tăng nhẹ vào dịp cuối năm, nhưng mặt bằng giá chung vẫn được kiểm soát tốt nhờ sự sụt giảm của nhóm giao thông. Cụ thể, trong tháng 12, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh theo xu hướng thế giới (dầu diesel giảm 7,84%, xăng giảm 2,38%), qua đó giúp giảm bớt áp lực lên CPI tổng thể.

“Trong suốt năm qua, Chính phủ đã kiên định mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính và điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo lộ trình thận trọng. Việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, cùng với chính sách tiền tệ hợp lý đã giúp chúng ta quản lý chặt chẽ kỳ vọng lạm phát, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững,” bà Oanh nhận định.

Đáng chú ý, trong cơ cấu tăng CPI năm 2025, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng cao nhất với 13,07%, do điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình. Tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,08% do nhu cầu thuê nhà và giá điện sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản bình quân năm 2025 chỉ tăng 3,21%, thấp hơn mức tăng chung của CPI, cho thấy các biến động chủ yếu đến từ các mặt hàng đặc thù như dịch vụ y tế, giáo dục và thực phẩm.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế có mức tăng cao nhất với 13,07%, do điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thị trường vàng biến động mạnh

Bên cạnh chỉ số giá tiêu dùng, bức tranh kinh tế năm 2025 còn ghi nhận sự biến động đáng kể từ chi phí sản xuất và các kênh đầu tư. Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm tăng 4,01%. Trong đó, nhiều mặt hàng nông sản như hạt tiêu, càphê nhân và mủ cao su khô tăng mạnh từ 16% đến 25% do nhu cầu xuất khẩu cao và lượng tồn kho hạn chế.

Bà Oanh phân tích tình hình thiên tai, bão lụt tại miền Trung và Tây Nguyên cũng là một tác nhân khiến giá rau xanh và một số loại nông sản tăng cục bộ trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, việc chủ động ứng phó và sớm khôi phục sản xuất đã giúp nguồn cung sớm ổn định trở lại, giảm thiểu tác động tiêu cực đến túi tiền của người dân.

Thị trường vàng trong nước năm 2025 đã trải qua một năm đầy biến động cùng chiều với giá thế giới. Tính đến cuối tháng 12, chỉ số giá vàng đã tăng tới 70,37% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân cả năm 2025, giá vàng tăng 47,67%, đây là con số kỷ lục trong nhiều năm qua. Theo bà Oanh, nguyên nhân chủ yếu là do sự bất ổn địa chính trị toàn cầu và nhu cầu trú ẩn an toàn của nhà đầu tư trước kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất.

Tính đến cuối tháng 12, chỉ số giá vàng đã tăng tới 70,37% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Vietnam+)

Trái ngược với vàng, chỉ số giá USD có sự điều tiết ổn định hơn khi chỉ tăng bình quân 3,92% trong cả năm. Sự phục hồi của các đồng tiền chủ chốt khác và kỳ vọng điều chỉnh chính sách tiền tệ tại Mỹ vào cuối năm đã làm hạ nhiệt áp lực lên tỷ giá trong nước.

Tổng quan chung, bà Oanh nhấn mạnh việc chỉ số CPI dừng lại ở con số 3,31% là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ. Trong bối cảnh giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào vẫn còn tiềm ẩn rủi ro, kết quả này không chỉ giúp ổn định đời sống nhân dân mà còn tạo dư địa quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo./.

