Eurozone duy trì đà tăng trưởng nhờ lĩnh vực dịch vụ

Theo một khảo sát công bố ngày 6/1, nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng trưởng chậm lại trong tháng 12/2025, song vẫn khép lại năm với quý 4 có mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 2 năm, nhờ đà mở rộng ổn định của lĩnh vực dịch vụ bù đắp cho sự suy giảm của ngành sản xuất.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Eurozone - do Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) và công ty phân tích tài chính S&P Global công bố - giảm xuống 51,5 điểm trong tháng 12 từ mức đỉnh 52,8 điểm của tháng 11 và thấp hơn mức ước tính sơ bộ là 51,9 điểm. Tuy nhiên, số điểm vẫn duy trì ở trên ngưỡng 50, cho thấy vẫn giữ được sự tăng trưởng.

Việc PMI duy trì trên 50 điểm trong cả 2025 đồng nghĩa với việc kinh tế Eurozone giữ vững tăng trưởng liên tục qua mỗi tháng, lần đầu tiên kể từ năm 2019. PMI quý 4/2025 đạt 52,3 điểm, mức cao nhất kể từ quý 2/2023.

Theo ông Cyrus de la Rubia, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB), diễn biến này cho thấy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Eurozone nhiều khả năng đã được cải thiện trong giai đoạn cuối năm.

Lĩnh vực dịch vụ được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vừa phải trong năm 2026, trong khi ngành sản xuất có thể hưởng lợi từ nhu cầu tăng đối với thiết bị quốc phòng và máy móc xây dựng, qua đó giúp kinh tế khu vực đạt mức tăng trưởng trên 1%, dù chưa thực sự mạnh.

Số liệu khảo sát cũng cho thấy số lượng đơn hàng mới ở Eurozone tiếp tục tăng trong tháng thứ 5 liên tiếp, song chỉ ở tốc độ chậm nhất kể từ tháng 9 vừa qua.

Đáng chú ý là đơn hàng sản xuất mới có tốc độ giảm nhanh hơn, còn các doanh nghiệp dịch vụ ghi nhận mức doanh thu thấp hơn so với tháng trước.

Chỉ số hoạt động kinh doanh của lĩnh vực dịch vụ giảm xuống 52,4 điểm trong tháng 12, so với mức 53,6 điểm của tháng 11 (cao nhất trong vòng 2,5 năm).

Xét theo từng quốc gia, Tây Ban Nha là điểm sáng khi PMI tổng hợp tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng, trong khi tăng trưởng tại Đức xuống mức thấp nhất 4 tháng, hoạt động kinh doanh tại Italy gần như đi ngang, còn khu vực tư nhân của Pháp rơi vào trạng thái trì trệ.

Về thị trường lao động, tăng trưởng việc làm trong toàn khu vực trong tháng 12/2025 tăng nhẹ so với tháng trước đó song vẫn ở mức khiêm tốn do tiếp diễn tình trạng cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực sản xuất./.

EC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone trong năm 2026 EC dự báo mức tăng trưởng kinh tế trung bình của 20 nước sử dụng đồng euro sẽ đạt mức 1,2% trong năm 2026, thấp hơn mức tăng trưởng 1,4% đưa ra trước đó.