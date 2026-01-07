Năm 2025: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Năm 2025, xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới với tổng kim ngạch hơn 930 tỷ USD, đây vừa là nền tảng vững chắc để bước vào năm 2026 vừa tạo ra thách thức lớn với mục tiêu tăng trưởng 8% trên nền cao.