Năm 2025: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Năm 2025, có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 107,748 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 59,047 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 56,710 tỷ USD; hàng dệt, may đạt 39,642 tỷ USD.../.
Ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn, đạt mức tăng trưởng xuất khẩu kỷ lục
Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đã lập kỷ lục với mức giá trị kim ngạch cao nhất trước tới nay (đạt 70,09 tỷ USD), tăng đến 70 lần so với trước thời kỳ đổi mới, tốc độ tăng bình quân 10-12%/năm.