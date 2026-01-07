Multimedia

Năm 2025: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 107,748 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 59,047 tỷ USD...

nam-2025-8-mat-hang-xuat-khau-tren-10-ty-usd.jpg

Năm 2025, có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 107,748 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 59,047 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 56,710 tỷ USD; hàng dệt, may đạt 39,642 tỷ USD.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuất khẩu điện tử #Máy tính #Linh kiện điện tử #Thiết bị
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Theo Nghị định số 369/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ có 17 đơn vị.

Tốc độ tăng GRDP năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố

Tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,84% đến 11,89%, trong đó phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7% (chỉ có 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng dưới 7%).