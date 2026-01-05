Xuất nhập khẩu năm 2025 tăng ấn tượng với kim ngạch hàng hóa đạt 930 tỷ USD

Ngày 5/1/2026, tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội quý 4 và năm 2025, Cục Thống kê cho biết hoạt động ngoại thương của Việt Nam ghi dấu một năm tăng trưởng bứt phá. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm ước đạt con số ấn tượng 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước.

Theo Cục Thống kê, đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến số, điều này cũng cho thấy năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa năm 2025 tiếp tục duy trì trạng thái tích cực với mức xuất siêu ước tính đạt 20,03 tỷ USD, góp phần quan trọng vào việc ổn định các chỉ số vĩ mô của nền kinh tế.

Tính riêng trong tháng 12/2025, hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm của thị trường thế giới. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng cuối năm đạt 88,72 tỷ USD, tăng tới 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 44,03 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng 11.

Cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17,0% so với năm 2024. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đặc biệt là nhóm hàng công nghiệp chế biến và nông sản, đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 455,01 tỷ USD, tăng 19,4%. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhóm hàng tư liệu sản xuất, máy móc thiết bị và nguyên nhiên vật liệu, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu mở rộng sản xuất trong nước.

Bên cạnh những điểm sáng từ hàng hóa, lĩnh vực xuất, nhập khẩu dịch vụ cũng ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng sôi động. Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ năm 2025 ước đạt 30,31 tỷ USD, tăng 18,9% so với năm trước. Trong đó, dịch vụ du lịch đóng vai trò chủ chốt khi đạt 15,22 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ và tăng tới 24,4%. Dịch vụ vận tải cũng đóng góp đáng kể với 8,8 tỷ USD, tăng 23,6%.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch dịch vụ năm 2025 ước đạt 40,54 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2024. Trong số này, phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu chiếm một tỷ trọng đáng kể với 14,43 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại dịch vụ năm 2025 ghi nhận mức nhập siêu 10,23 tỷ USD./.

Doanh nghiệp lạc quan về xu hướng kinh doanh trong những tháng cuối năm 2025 Khảo sát của Cục Thống kê cho biết có 75,8% số doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 4 thuận lợi và ổn định hơn, tăng đáng kể so với tỷ lệ 74,9% của quý 3.