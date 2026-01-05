Doanh nghiệp lạc quan về xu hướng kinh doanh trong những tháng cuối năm 2025

Ngày 5/1/2026, Cục Thống kê thông tin cho biết niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang có sự chuyển biến rõ rệt. Cụ thể, kết quả khảo sát mới nhất cho thấy hơn 75% số doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 4/2025 tốt lên và giữ vững ổn định so với quý trước

Sự bứt phá của các đầu tàu kinh tế

Báo cáo kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh thực hiện trên quy mô lớn với hơn 30.000 doanh nghiệp đại diện cho các ngành công nghiệp chế biến-chế tạo, xây dựng và dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy kinh tế quý 4 đã khởi sắc hơn hẳn so với giai đoạn đầu năm. Cụ thể, có 75,8% số doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý này thuận lợi và ổn định hơn, tăng đáng kể so với tỷ lệ 74,9% của quý 3. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn đã giảm dần qua từng quý, cho thấy khả năng thích ứng và sức chống chịu bền bỉ của nền kinh tế trước những biến động.

Phân tích sâu hơn, bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng (Cục Thống kê) chia sẻ ngành công nghiệp chế biến-chế tạo tiếp tục duy trì vị thế là lĩnh vực lạc quan nhất. Có tới 79,1% số doanh nghiệp trong ngành này đánh giá tình hình kinh doanh ổn định và tốt hơn. Bên cạnh đó, ngành xây dựng cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể khi tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá tích cực đạt 71,9%, tăng mạnh so với mức 68,6% của quý trước, phản ánh hiệu quả từ việc đẩy mạnh các dự án hạ tầng và đầu tư công vào cuối năm.

Điểm sáng đáng ghi nhận trong quý cuối năm 2025 là chỉ số cân bằng chung đã chuyển sang trạng thái dương 1,2%, sau một thời gian dài duy trì ở mức âm trong quý 2 và quý 3. Điều này cho thấy số lượng doanh nghiệp nhận định tình hình tốt lên đã vượt qua số lượng doanh nghiệp cảm thấy khó khăn.

Xét theo loại hình kinh tế, các doanh nghiệp Nhà nước thể hiện sự tự tin cao nhất với 78,7% phản hồi tích cực, tiếp theo là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 77,2%.

Bên cạnh đó, các chỉ số thành phần như đơn đặt hàng mới và khối lượng sản xuất cũng cho thấy những tín hiệu rất khả quan. Trong ngành chế biến-chế tạo, chỉ số cân bằng đơn đặt hàng mới đạt mức 13,1%, trong đó khu vực doanh nghiệp Nhà nước dẫn đầu với 17%. Sự gia tăng của các đơn hàng mới không chỉ giúp ổn định sản xuất mà còn góp phần giảm áp lực tồn kho thành phẩm (đã giảm mạnh ở cả ba khu vực kinh tế trong quý này).

Trong ngành chế biến-chế tạo, chỉ số cân bằng đơn đặt hàng mới đạt mức 13,1%. (Ảnh: Vietnam+)

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Dù xu hướng chung là tích cực, song đại diện Cục Thống kê cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" mà cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt. Qua khảo sát, hai rào cản lớn nhất hiện nay là nhu cầu thị trường trong nước thấp (chiếm 49,0% ý kiến) và tính cạnh tranh cao của hàng hóa nội địa (43,1%). Đặc biệt, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và chi phí vận tải kho bãi vẫn là nỗi lo thường trực của gần 30% doanh nghiệp, gây áp lực trực tiếp lên biên lợi nhuận.

Đối với các ngành đặc thù (như dệt may, da giày hay điện tử) khó khăn không chỉ nằm ở thị trường đầu ra mà còn ở bài toán nhân lực. Bà Nga lưu ý có tới hơn 55% doanh nghiệp sản xuất trang phục gặp trở ngại trong việc tuyển dụng lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất mới. Trong khi đó, ngành xây dựng lại trăn trở với tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và sự biến động thất thường của thời tiết trong quý 4, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Ngành xây dựng lại trăn trở với tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và sự biến động thất thường của thời tiết trong quý 4g. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, đại diện Cục Thống kê đưa ra một loạt kiến nghị mang tính chiến lược. Cụ thể, mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay vẫn là được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, đi kèm với việc đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục vay vốn. Bên cạnh đó, các chính sách bình ổn giá nguyên vật liệu và kích cầu tiêu dùng nội địa cần được triển khai quyết liệt hơn.

Trong thời gian tới, cơ quan Thống kê đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành cần tập trung đẩy mạnh phân phối hàng hóa qua nền tảng số, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, việc cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc rút ngắn quy trình thủ tục hành chính và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp được xem là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh./.

