Nâng chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng

Nhằm đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, trên cơ sở văn bản đăng ký tham gia của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 8333/NHNN-TD chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai cho vay đến khi doanh số đạt 185.000 tỷ đồng.

Các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, LPBank, Sacombank, Nam A Bank, ACB, MB, OCB, Eximbank, BVBank, SHB, VietBank, HDBank, TPBank, Kien Long Bank, Bac A Bank thực hiện theo dõi, thống kê kết quả triển khai Chương trình đồng thời, chịu trách nhiệm việc triển khai thực hiện theo đúng cam kết của chương trình này (về đối tượng, lãi suất).

Ngoài các ngân hàng có tên nêu trên, khuyến khích các ngân hàng thương mại khác có nhu cầu tham gia Chương trình thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này, Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 và Công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15/4/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đối tượng vay vốn hiện đã được mở rộng phạm vi, đối tượng theo Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Theo đó, đối tượng vay vốn là khách hàng có dự án/phương án phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam, thấp hơn tối thiểu từ 1%-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn (ngắn hạn; trung, dài hạn) của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ./.

Ngân hàng Nhà nước: Gói vay nông, lâm, thủy sản đạt 94% mục tiêu Gói vay đạt 94%, hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản phục hồi, mở rộng quy mô lên 100.000 tỷ đồng để thúc đẩy tăng trưởng GDP 2025.