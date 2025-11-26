Tín dụng chính sách xã hội đang hỗ trợ hàng triệu hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo

Sau hơn bốn năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, những kết quả đạt được trong lĩnh vực tín dụng chính sách xã hội đã là động lực giúp các hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, thoát nghèo.

Theo số liệu của Văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến ngày 30/9/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 398.065 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12%, phục vụ trên 6,7 triệu khách hàng đang còn dư nợ. Đây là nguồn vốn thiết yếu được đầu tư trực tiếp vào phát triển sản xuất, tạo sinh kế, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững tại các địa phương.

Trong số các chương trình tín dụng chính sách xã hội, ba chương trình dành riêng cho các đối tượng nghèo ghi nhận mức tăng trưởng và hiệu quả sử dụng vốn rõ rệt.

Chương trình tín dụng hộ nghèo hiện có dư nợ 32.584 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng dư nợ, với hơn 580.000 hộ đang còn dư nợ. Trong giai đoạn 2021-2025, doanh số cho vay đạt 39.022 tỷ đồng, phục vụ hơn 694.000 lượt hộ nghèo, giúp họ cải thiện đời sống và đầu tư vào phát triển sản xuất.

Chương trình tín dụng hộ cận nghèo có dư nợ 39.044 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng dư nợ, với trên 693.000 hộ còn dư nợ; doanh số cho vay đạt 51.386 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 890.000 lượt hộ cận nghèo.

Trong khi đó, chương trình tín dụng hộ mới thoát nghèo với dư nợ 45.739 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng dư nợ, đang phục vụ hơn 872.000 hộ; doanh số cho vay trong giai đoạn này đạt 57.602 tỷ đồng, giúp gần 1.038.000 lượt hộ mới thoát nghèo tiếp tục ổn định đời sống và phát triển sinh kế.

Những con số này không chỉ phản ánh quy mô nguồn vốn lớn mà còn thể hiện khả năng tiếp cận và lan tỏa hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đến các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo góp phần củng cố nền tảng kinh tế hộ gia đình và tăng cường khả năng chống chọi với rủi ro.

Kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội và các dự án hỗ trợ giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025 đã minh chứng cho hiệu quả của chính sách giảm nghèo bền vững, không chỉ tập trung hỗ trợ ngắn hạn mà còn chú trọng nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện sống và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các khu vực khó khăn. Tín dụng chính sách xã hội đã giúp hàng triệu hộ dân tăng cường khả năng tiếp cận vốn, đầu tư vào phát triển kinh tế hộ gia đình và ổn định đời sống./.