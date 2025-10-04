Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 398.100 tỷ đồng, hỗ trợ 6,73 triệu hộ vay vốn

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến chiều 3/10 nhằm đánh giá kết quả 9 tháng qua và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2025.

Hoạt động hiệu quả, ổn định, thông suốt

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/9/2025, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 422.700 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tăng thêm 12.500 tỷ đồng, nâng tổng số lên 63.200 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, đã có 31/34 chi nhánh hoàn thành và vượt kế hoạch vốn được giao trong năm 2025.

Trong 9 tháng, doanh số cho vay đạt hơn 105.400 tỷ đồng, với hơn 1,66 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn. Doanh số thu nợ đạt 68.300 tỷ đồng, tương đương 64,8% doanh số cho vay.

Đến cuối kỳ, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 398.100 tỷ đồng, tăng thêm 30.400 tỷ đồng, tương đương 8,3% so với cuối năm 2024. Hiện có gần 6,73 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống ở mức 2.174 tỷ đồng, chiếm 0,55% tổng dư nợ. Đáng chú ý, có 31/34 chi nhánh duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5% tổng dư nợ, phản ánh chất lượng tín dụng chính sách được đảm bảo.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (25/10/2017), Kết luận số 127-KL/TW (28/2/2025), Nghị quyết số 60/NQ-TW, cùng Quyết định số 759/QĐ-TTg (14/4/2025) của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, cán bộ được bố trí phù hợp, đảm bảo các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, người lao động yên tâm công tác. Sau khi sắp xếp, toàn hệ thống vẫn triển khai đầy đủ các hoạt động và duy trì ổn định, thông suốt.

Hoạt động giao dịch xã được duy trì như trước, địa điểm giao dịch do Ủy ban Nhân dân xã bố trí, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người dân. Tên điểm giao dịch, biển hiệu, bảng công khai cũng đã được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Tính đến 30/9/2025, cả nước có 9.970 điểm giao dịch. Ngân hàng Chính sách xã hội đã bố trí lực lượng đảm bảo giao dịch an toàn, thông suốt; 100% chi nhánh được đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch xã ở mức tốt.

Kết quả 9 tháng qua, vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho hơn 601.000 lao động, trong đó hơn 6.800 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 4.100 người hoàn lương có việc làm ổn định; hỗ trợ hơn 20.000 học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn học tập, trong đó có 788 sinh viên theo học ngành STEM; xây dựng hơn 1,2 triệu công trình nước sạch, vệ sinh nông thôn; xây dựng hơn 2.900 căn nhà cho hộ nghèo và gần 7.500 căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp.

Đẩy mạnh huy động vốn ủy thác từ ngân sách địa phương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 9 tháng qua, đảm bảo duy trì mạng lưới hoạt động ổn định, hiệu quả, đặc biệt là hoạt động của các Điểm giao dịch và Tổ tiết kiệm và vay vốn sau sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 60-NQ/TW.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trao tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: Vietnam+)

Cũng nhân dịp kỷ niệm 30 năm đi vào hoạt động kể từ khi thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo đến Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay, Tổng Giám đốc nhấn mạnh 30 năm qua, toàn hệ thống đã trải qua quá trình hình thành phát triển trở thành một mô hình ngân hàng chính sách đặc biệt, đặc thù chỉ riêng có của Việt Nam với những đóng góp được ghi nhận, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị tại Hội sở chính và chi nhánh các tỉnh, thành phố chủ động bám sát phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời chú ý kiểm tra, giám sát thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ. (Ảnh: Vietnam+)

Về phương hướng cho thời gian tới đồng chí yêu cầu toàn hệ thống cần nghiên cứu, nhận diện được những hướng đi phù hợp với tình hình mới, thời đại mới; đảm bảo nguồn vốn, nguồn lực phục vụ đối tượng chính sách; thực hiện tốt công tác quản trị, kiểm tra giám sát; tăng cường hiện đại hóa công nghệ thông tin và tận tâm tận lực quyết tâm xây dựng hệ thống ngày càng vững mạnh góp phần ổn định an sinh xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định khen thưởng đối với các các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong các phong trào thi đua và các tập thể chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua. Đồng thời, phát động tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong hệ thống quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10./.

