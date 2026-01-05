Sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 9,2%, đạt mức cao nhất từ năm 2019

Ngày 5/1/2026, số liệu từ cơ quan Thống kê cho thấy chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tăng 9,2% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong vòng 6 năm qua.

Sự bứt phá này ghi dấu ấn đậm nét trong quý 4/2025 với mức tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ việc các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh quy mô sản xuất nhằm cung ứng hàng hóa cho thị trường tiêu dùng nội địa và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu lớn vào dịp cuối năm. Nhìn lại giai đoạn 2019-2025, tốc độ tăng 9,2% của năm nay đã vượt xa mức tăng trưởng của các năm trước đó, cho thấy những nỗ lực vượt khó và khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp.

Đi sâu vào cấu trúc ngành, lĩnh vực chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt nền công nghiệp với mức tăng 10,5%, đóng góp tới 8,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung của toàn ngành. Bên cạnh đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%, cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,8%. Mặt khác, ngành khai khoáng đã ghi nhận sự đảo chiều từ mức giảm sâu của năm trước sang mức tăng nhẹ 0,5%.

Cùng với đà sản xuất, chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến, chế tạo cũng tăng trưởng ổn định ở mức 9,9%. Tuy nhiên, áp lực về chi phí và chuỗi cung ứng cũng khiến chỉ số tồn kho tại thời điểm cuối năm tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ tồn kho bình quân cả năm được ghi nhận ở mức 81,1%, phản ánh sự thận trọng của doanh nghiệp trong việc tích trữ nguyên liệu và thành phẩm để đối phó với những biến động của thị trường toàn cầu.

Song hành với sản xuất công nghiệp, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng ghi nhận những bước tiến dài, đóng góp trực tiếp và gián tiếp khoảng 2,5% vào tổng sản phẩm trong nước (GDP), tương đương 320,4 nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam tiếp tục duy trì thứ hạng 44/139 quốc gia về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN, chỉ sau Singapore và Malaysia.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững. Trong năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 55 trên toàn thế giới. Công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng đạt được kết quả đột phá với hơn 183.700 đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, tăng hơn 20% so với năm trước.

Bên cạnh đó, hiệu quả từ dịch vụ công trực tuyến cũng được cải thiện rõ rệt với hơn 94 triệu hồ sơ được thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc cung cấp hàng nghìn thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình đã tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số./.

Cục Thống kê: Kinh tế bứt phá trong quý 4 đã giúp GDP cả năm ước tăng 8,02% Sự tăng trưởng bứt phá trong quý 4 đã góp phần tích cực cho GDP cả năm 2025 ước tính đạt mức tăng 8,02%, chỉ đứng sau mức tăng kỷ lục của năm 2022 trong cả giai đoạn 2011-2025.