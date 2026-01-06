Multimedia

Năm 2025: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 930 tỷ USD

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2024, trong đó xuất khẩu tăng 17% và nhập khẩu tăng 19,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỷ USD.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2024. Trong đó xuất khẩu tăng 17% và nhập khẩu tăng 19,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỷ USD./.

