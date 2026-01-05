Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Thái Nguyên kiên định "ba không" về thu hút FDI

Chiều 5/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên: Tâm điểm kết nối - kiến tạo thịnh vượng.”

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, các đại sứ, cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong, ngoài nước, các ngân hàng thương mại đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Thái Nguyên có môi trường đầu tư hấp dẫn, an toàn, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đồng thời đánh giá cao việc tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026, sự chủ động của tỉnh trong việc chuẩn bị quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp để thu hút đầu tư...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình với các nhà đầu tư. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Để phát huy các lợi thế, thế mạnh của tỉnh, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, thông minh, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng chỉ ra, Thái Nguyên cần tập trung thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hành chính phục vụ thực chất, mọi thủ tục thực hiện đơn giản, an toàn trên nền tảng số, giảm thiểu chi phí cho người dân, doanh nghiệp; kiên định quan điểm "ba không" trong thu hút đầu tư: không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng; không chấp nhận các dự án dùng công nghệ giá rẻ, lạc hậu; không lựa chọn các nhà đâu tư thiếu nămg lực, công nghệ, quản lý, tài chính.

Đồng thời, tỉnh cũng cần xác định giải phóng mặt bằng là nhiêm vụ quan trọng, cấp bách, bí thư, chủ tịch các xã trực tiếp chỉ đạo, cọi kết quả giải phóng mặt bằng là thước đo năng lực điều hành của hệ thống chính trị, làm tốt công tác tái định cư để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng cam kết, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh xác định khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn chung của tỉnh, khi doanh nghiệp gặp khó khăn, chính quyền phải có mặt ngay để lắng nghe, giải quyết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Nguyên lúc này chắc chắn nắm giữ được lợi thế kép vừa có sự án toàn đến từ môi trường ổn định, vừa có sự đột phá đến từ vị thế đang lên của thủ phủ công nghiệp hàng đầu.

Các doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững tại Thái Nguyên, tận dụng lợi thế nhân lực của tỉnh để điều chỉnh sang nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo chứ không chỉ dừng lại ở gia công, lắp ráp, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, quan tâm đến đời sống của người lao động...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và khoa học-công nghệ của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Hiện nay, tỉnh đã thành lập 13 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.000 ha; thành lập 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.620ha, chấp thuận chủ trương đầu tư 1 khu công nghệ thông tin tập trung diện tích 200 ha.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 234 dự án FDI đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 11 tỷ USD. Giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên quy hoạch lên 33 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 12.400 ha, quy hoạch 72 cụm công nghiệp với diện tích trên 3.800 ha, trong đó, có các khu công nghiệp tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư như: khu công nghiêpk Sông Công II, giai đoạn 2; khu công nghiệp Yên Bình 2, khu công nghiệp Yên Bình 3, khu công nghiệp Phú Bình...

Bên cạnh phát triển công nghiệp, Thái Nguyên cũng sở hữu nhiều tiềm năng đặc sắc về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử và nghỉ dưỡng chất lượng cao. Không gian phát triển mới sau điều chỉnh địa giới hành chính mở ra nhiều cơ hội để tỉnh thu hút đầu tư vào các tổ hợp du lịch, đô thị sinh thái, sân gôn, nghỉ dưỡng cao cấp gắn với các danh thắng du lịch như: hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, khu vực sườn Đông Tam Đảo.

Cùng với những lợi thế về nhân lực, công nghiệp, Thái Nguyên còn được biết đến là “Thủ phủ chè của Việt Nam,” với sản phẩm chè Thái Nguyên thương hiệu quốc gia được người tiêu dùng tại nhiều quốc gia yêu thích... Tỉnh Thái Nguyên kiên định xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động, đồng hành và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả quản lý nhà nước.

Hiện Thái Nguyên đang phối hợp với các bộ ngành Trung ương triển khai các dự án hạ tầng lớn như: nâng cấp, mở rộng cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới; hoàn thành đầu tư tuyến cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn; phối hợp tỉnh Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến cao tốc Cao Bằng-Bắc Kạn; bổ sung quy hoạch và đầu tư tuyến cao tốc Lạng Sơn-Thái Nguyên-Tuyên Quang.

Đây là những dự án hạ tầng giao thông chiến lược, mở ra các không gian phát triển mới, các hành lang phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ mới cho tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh đang triển khai các cơ chế cải cách mạnh mẽ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư; đồng thời, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn và thuận lợi...

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Gấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư 1,059 tỷ USD, đồng thời ký Biên bản ghi nhớ hợp tác 20 dự án với tổng vốn đầu tư 3,33 tỷ USD.

Trong số các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Gấy chứng nhận đăng ký tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026 có một số dự án đầu tư lớn như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên của Công ty Cổ phần Viglacera Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư gần 5.400 tỷ đồng tương đương 205 triệu USD; dự án Dowooinsys Vina tại Khu công nghiệp Sông Công II, phường Bách Quang của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dowooinsys Vina với tổng vốn đầu tư dự án là 130 triệu USD; dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc của Công ty cổ phần TNG Land với ổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng, tương đương 47,34 triệu USD.../.

