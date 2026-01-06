Siết chặt quản lý, thực thi nghiêm minh để kéo giảm tai nạn giao thông

Chiều 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Phấn đấu 100% người điều khiển phương tiện không vi phạm nồng độ cồn

Cho rằng số người chết và bị thương vẫn "ở mức rất đáng lo ngại", Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tập trung vào những công việc cụ thể, trước hết là phân công trách nhiệm để thực hiện nghiêm túc.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; không chỉ dừng ở khả năng điều khiển phương tiện mà phải gắn với ý thức trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xây dựng phương án cụ thể về nội dung này để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.Cùng với đó, Bộ Xây dựng rà soát toàn diện công tác kiểm định, đánh giá an toàn kỹ thuật phương tiện; phối hợp với Bộ Tài chính đặt mục tiêu năm 2026 xử lý đạt 100% nguyên nhân các điểm đen, lối mở giao cắt, đặc biệt giữa đường sắt và đường bộ...; nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn an toàn cho từng loại đường: Quốc lộ, tỉnh lộ, nông thôn và xác định rõ tốc độ, tổ chức giao cắt... và hoàn thành trong quý II/2026.

Đồng thời, Bộ Xây dựng thay đổi cách tiếp cận trong thiết kế đô thị và hạ tầng giao thông, lấy an toàn làm tiêu chí trung tâm; ưu tiên phát triển giao thông công cộng và các loại hình giao thông xanh; tổ chức hạ tầng theo hướng phân tách các loại phương tiện có tốc độ khác nhau, bảo đảm mỗi loại đường và mỗi loại phương tiện đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, giảm xung đột giao thông và tai nạn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì chiến dịch kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; làm rõ nguyên nhân vi phạm từ người lái, chủ doanh nghiệp, phương tiện, công tác kiểm soát và điều kiện hạ tầng, trong đó có việc thiếu điểm dừng nghỉ, logistics trên các tuyến đường dài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình giáo dục pháp luật giao thông cụ thể trong nhà trường; kết hợp gia đình - nhà trường khi triển khai thực hiện. Học sinh đi xe đạp điện, xe máy phải được giáo dục, hướng dẫn 100% cả về lý thuyết và thực hành.

Ngoài ra, việc kiểm soát nồng độ cồn, coi hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn là hành vi nguy hiểm, là tội phạm; yêu cầu phấn đấu 90%, tiến tới 100%, người điều khiển phương tiện không vi phạm.

Về chỉ tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương đăng ký chỉ tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2026 bằng các chỉ số định lượng trên 100.000 dân; tối thiểu giảm 50% so với năm 2025; địa phương đã giảm 50% thì phải đặt mục tiêu cao hơn.

Kiện toàn tổ chức bộ máy để hành động quyết liệt, hiệu quả

Theo Phó Thủ tướng, mô hình Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông ở các địa phương đã đạt được những kết quả hoạt động khá toàn diện, thể hiện ở sự thay đổi về tư duy, chủ trương, chính sách, pháp luật, tổ chức thực thi cũng như công tác truyền thông và nâng cao nhận thức của nhân dân về an toàn giao thông.

Vai trò của Ủy ban được khẳng định rõ nét, nhất là trong giai đoạn khó khăn của cuộc chiến giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, mô hình Ủy ban liên ngành hiện nay chủ yếu mang tính tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ, còn hạn chế về thẩm quyền quyết định, dự án và công cụ thực thi. Dù các bộ, ngành, cơ quan thành viên đều có nhận thức đúng đắn và quyết tâm cao, song vẫn còn nhiều tồn tại cần được giải quyết.

Do đó, mô hình Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông ở các địa phương cần được kiện toàn bộ máy tổ chức, đổi mới cơ chế chỉ đạo, điều hành theo hướng có tính hành động quyết liệt hơn, bảo đảm cơ sở pháp lý và năng lực thực thi, nhằm xác định đúng các vấn đề trọng tâm, giải quyết thực chất, trên cơ sở kế thừa những kết quả đã tạo dựng được; chuyển các quyết định vào hành động thực tiễn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ liên quan xây dựng phương án kết thúc hoạt động Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đề xuất mô hình tổ chức mới hiệu lực, hiệu quả hơn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. "Mô hình mới gắn trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương nhằm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự an toàn giao thông," Phó Thủ tướng nói.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Thực thi nghiêm minh, thống nhất

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, công tác chỉ đạo, điều hành bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025 được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ sự chuyển biến từ chỉ đạo hành chính sang quản lý hiệu quả các hành vi có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông dựa trên pháp luật rõ ràng, dữ liệu và phối hợp liên ngành.

"Đây là nền tảng quan trọng để đạt được kết quả kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trong năm 2025 và các năm tiếp theo" - ông Lê Kim Thành nói.

Năm 2025 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ hệ thống pháp luật mới về trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạo bước chuyển rõ nét từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi nghiêm minh, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kết hợp chỉnh trang hạ tầng, tổ chức giao thông và kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ông Lê Kim Thành cho biết, kết quả cho thấy tai nạn giao thông được kéo giảm, kỷ cương pháp luật được tăng cường, ý thức người tham gia giao thông có chuyển biến rõ rệt.

Năm 2025, toàn quốc xảy ra 18.601 vụ, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người, giảm trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Lực lượng chức năng, nòng cốt là cảnh sát giao thông, đã duy trì tuần tra thường xuyên, kết hợp các đợt cao điểm và chuyên đề theo từng loại hình, tuyến, địa bàn.



Toàn quốc xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 6.854 tỷ đồng. Số trường hợp vi phạm và tiền phạt đều giảm so với năm 2024.

Các hành vi vi phạm phổ biến như nồng độ cồn, tốc độ, vượt đèn đỏ tiếp tục giảm rõ rệt. Công tác xử lý vi phạm lứa tuổi học sinh được tăng cường; tập trung xử lý vi phạm hành lang an toàn đường sắt, xóa bỏ lối đi tự mở; tăng cường kiểm soát tải trọng đường thủy, đăng ký, đăng kiểm và an toàn kỹ thuật phương tiện...

Công tác đầu tư, bảo trì và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông được triển khai đồng bộ trên cả 5 lĩnh vực. Nhiều dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành, đưa vào khai thác, đặc biệt là hệ thống đường cao tốc mới hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông, giảm tai nạn và ùn tắc.

Công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn, bất cập trong tổ chức giao thông được chú trọng. Hệ thống đèn tín hiệu, báo hiệu đường bộ từng bước được rà soát, khắc phục...

Công tác đăng ký, quản lý và đăng kiểm phương tiện được tổ chức chặt chẽ, từng bước hiện đại hóa. Số lượng phương tiện đăng ký mới tiếp tục gia tăng (năm 2025 là trên 590 nghìn xe ôtô, 2,6 triệu xe môtô; nâng tổng số xe đã đăng ký là gần 7,5 triệu ôtô, hơn 79 triệu mô tô).

Công tác đấu giá biển số xe mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước (trên 5 nghìn tỷ đồng/140 nghìn biển ôtô, môtô). Hệ thống đăng kiểm cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện; kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (năm 2025 đã kiểm định trên 5,77 triệu lượt phương tiện)...

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm liên tục, không gián đoạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giao thông.

Công tác tổ chức vận tải phục vụ Tết, lễ hội, mùa du lịch và các sự kiện chính trị - xã hội lớn được triển khai chủ động, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Vận tải hành khách công cộng tiếp tục được củng cố; các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả rõ rệt, từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại các đô thị lớn.

Ngành Y tế triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực y tế; tổ chức tập huấn cấp cứu; xây dựng đề án cấp cứu ngoại viện và thúc đẩy mô hình tích hợp đầu số khẩn cấp, nâng cao năng lực tiếp cận nạn nhân và điều phối phương tiện cấp cứu.

Nhiều thủ tục trong đăng ký phương tiện, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm được đơn giản hóa, từng bước thực hiện trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường.

Các hệ thống camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe được khai thác ngày càng hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho công tác phát hiện, xử lý vi phạm và quản lý hoạt động vận tải.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2025 được triển khai đồng bộ, đa dạng hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu triển khai các quy định mới về trật tự, an toàn giao thông.

Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã tăng cường tuyên truyền theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng, gắn với các đợt cao điểm về trật tự an toàn giao thông...

Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí

Trong bối cảnh nhu cầu giao thông và vận tải dự báo tiếp tục gia tăng cùng với sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, mục tiêu chính của năm 2026 bao gồm: Tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục chính, đầu mối trọng điểm, đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt động giao thông vận tải.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ; hoàn thiện hệ thống pháp luật, ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông vào các quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông trong tất các các khâu thiết kế, xây dựng, khai thác vận hành.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học; rà soát và xử lý dứt điểm các "điểm đen", điểm tiềm ẩn tai nạn và xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng phương tiện và tái cơ cấu vận tải; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, xử lý vi phạm; xây dựng cơ sở dữ liệu trật tự an toàn giao thông dùng chung giữa các ngành Xây dựng, Công an, Y tế (số liệu nạn nhân, người chết, bị thương) và Tài chính; nâng cao năng lực cứu hộ và y tế; hợp tác quốc tế và xã hội hóa.../.

