Hải Phòng: Xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hải Phòng), trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành tuần tra, kiểm soát 35.310 phương tiện; lập biên bản xử lý 1.377 trường hợp vi phạm với số tiền phạt hành chính trên 4,8 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 19 ôtô; 463 môtô, 30 phương tiện khác, trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 503 trường hợp; vi phạm tốc độ là 100 trường hợp.

So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp xử lý vi phạm đã giảm 796 (1.377/2.173); số vi phạm nồng độ cồn đã giảm 40 trường hợp; số vi phạm tốc độ giảm 446 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng đã bố trí trên 1.800 lượt cán bộ, chiến sỹ và phương tiện nghiệp vụ chủ động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và điều tiết hướng dẫn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung đảm bảo an toàn giao thông các khu vực tổ chức lễ hội, các điểm văn hóa, tín ngưỡng, khu du lịch, khu vui chơi giải trí ngoài trời như: Khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà, Côn Sơn-Kiếp Bạc và một số điểm tiềm ẩn xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố luôn ổn định.

Tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí là số người chết và số bị thương so với cùng kỳ, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép và các vụ việc phức tạp khác.

Thời gian tới, nhất là dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức hình thức, thời gian thực hiện tuần tra, kiểm soát linh hoạt theo quy định của Bộ Công an; tập trung kiểm soát nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng, quán ăn, các điểm tổ chức sự kiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường công tác nắm, dự báo chính xác tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tham gia phối hợp thực hiện yêu cầu công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tham mưu triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Cảng, bến thủy Công an nhân dân trên phạm vi toàn quốc và trang bị tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát đường thủy để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cứu nạn, cứu hộ trên đường thủy và Đề án kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến (đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa), thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm, các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm; thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, các đối tượng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, đặc biệt là các trường hợp là học sinh, sinh viên./.

