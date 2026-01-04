Tây Ninh: Bắt đối tượng bị truy nã khi đang nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài-Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ, ngày 4/1/2026, tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, đã phát hiện Lê Phú Nghĩa, sinh năm 2002, thường trú tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sử dụng hộ chiếu làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, có nhận dạng giống đối tượng bị cơ quan Công an truy nã.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Lê Phú Nghĩa là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định tạm giữ hình sự, xác minh, lấy lời khai ban đầu; đồng thời củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng Nghĩa cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật./.

