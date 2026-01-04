Xã hội

Pháp luật

Tây Ninh: Bắt đối tượng bị truy nã khi đang nhập cảnh vào Việt Nam

Lê Phú Nghĩa - đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” - đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh khi nhập cảnh qua đây.

Thanh Tân
Đối tượng Lê Phú Nghĩa bị bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối tượng Lê Phú Nghĩa bị bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài-Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ, ngày 4/1/2026, tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, đã phát hiện Lê Phú Nghĩa, sinh năm 2002, thường trú tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sử dụng hộ chiếu làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, có nhận dạng giống đối tượng bị cơ quan Công an truy nã.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Lê Phú Nghĩa là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định tạm giữ hình sự, xác minh, lấy lời khai ban đầu; đồng thời củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng Nghĩa cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tây Ninh #Truy nã #Nhập cảnh #Bắt giữ Tây Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy

Buôn bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.