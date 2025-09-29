Phát hiện 1 đối tượng truy nã thông qua tiếp nhận công dân từ Campuchia

Ngày 29/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh thông tin, ngày 25/9 vừa qua đơn vị phối hợp với lực lượng Công an xã Tân Lập, Phòng quản lý xuất, nhập cảnh thuộc Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 27 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, thuộc xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.

Trong số này, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng thuộc diện truy nã tên Phạm Châu Dũng, sinh năm 2004, nơi thường trú tại phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh nên đã tạm giữ để bàn giao cho các lực lượng chức năng xử lý.

Cụ thể, 27 công dân được nhà chức trách Campuchia xác định là cư trú, lao động trái phép và vi phạm pháp luật ở Campuchia gồm 9 nữ giới và 16 nam giới, có hộ khẩu thường trú thuộc nhiều tỉnh, thành trên cả nước, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ, Lạng Sơn, Cà Mau, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Thái Nguyên…

Sau khi tiếp nhận, Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Công an xã Tân Lập rà soát, sàng lọc, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Qua phân loại, sàng lọc, xác minh, xác định có 14 công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia; 2 trường hợp có tiền án tiền sự đã xóa án tích; 1 đối tượng thuộc diện truy nã.

Qua điều tra, 25 công dân khai nhận, trước đó, các công dân này thông qua mạng xã hội để tìm việc làm, sau đó tự nguyện xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia làm việc trong các khu cờ bạc online trực tuyến (20 trường hợp làm trong khu Osamach, 1 trường hợp làm ở khu BoiBet, 1 trường hợp làm ở khu Hai Con Voi, 3 trường hợp không xác định được địa điểm làm việc).

Các công việc chủ yếu là làm về "app tình yêu" để lừa tình cảm rồi dẫn dắt người chơi vào chơi trong sàn chứng khoán hoặc chơi bạc trực tuyến để chiếm đoạt tiền nạp vào.

Riêng 2 trường hợp còn lại bị lực lượng chức năng Campuchia bắt, trục xuất vì cư trú trái phép ở tỉnh Siêm Riệp, Campuchia.

Các đơn vị đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

