Xã hội

Pháp luật

Ngày 4/1, xử lý trên 12.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Công an các địa phương đã tạm giữ 107 xe ôtô, 4.196 xe môtô, 148 phương tiện khác; tước 486 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.227 trường hợp.

Chu Thanh Vân
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 4/1, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 30 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 212,5 triệu đồng.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 14 vụ (25,45%), giảm 11 người chết (36,67%), tăng 1 người bị thương (3,45%). So với ngày nghỉ liền kề tăng 6 vụ (17,14%), tăng 3 người chết (18,75%), tăng 3 người bị thương (11,11%).

Các vụ tai nạn giao thông trên đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 12.303 trường hợp vi phạm; tạm giữ 107 xe ôtô, 4.196 xe môtô, 148 phương tiện khác; tước 486 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.227 trường hợp.

Trong số đó, vi phạm về nồng độ cồn có 3.881 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.046 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 101 trường hợp; quá khổ giới hạn 55 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 2 trường hợp; chở quá số người quy định 35 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 3 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 106 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tai nạn giao thông #Tử vong #Người bị thương #Vi phạm giao thông TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

An toàn Giao thông

Văn hóa giao thông

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.