Ngày 4/1, xử lý trên 12.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 4/1, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 30 người, tổng thiệt hại tài sản ước tính 212,5 triệu đồng.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 14 vụ (25,45%), giảm 11 người chết (36,67%), tăng 1 người bị thương (3,45%). So với ngày nghỉ liền kề tăng 6 vụ (17,14%), tăng 3 người chết (18,75%), tăng 3 người bị thương (11,11%).

Các vụ tai nạn giao thông trên đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 12.303 trường hợp vi phạm; tạm giữ 107 xe ôtô, 4.196 xe môtô, 148 phương tiện khác; tước 486 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.227 trường hợp.

Trong số đó, vi phạm về nồng độ cồn có 3.881 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.046 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 101 trường hợp; quá khổ giới hạn 55 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 2 trường hợp; chở quá số người quy định 35 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 3 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 106 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp./.

