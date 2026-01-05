Hà Nội: Kỳ nghỉ lễ, camera AI phát hiện hơn 670 trường hợp vi phạm giao thông

Công an thành phố Hà Nội thông tin, từ 0 giờ ngày 1/1/2026 đến 18 giờ ngày 4/1/2026, thông qua hệ thống camera AI, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện hơn 670 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (hơn 340 trường hợp là ôtô, hơn 320 trường hợp xe môtô).

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Tính đến 19 giờ ngày 4/1/2026, các tuyến cửa ngõ Thủ đô lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng trật tự, tuy xảy ra ùn ứ ở một số thời điểm nhưng nhìn chung ổn định qua các nút giao.

Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp Công an cơ sở điều tiết, phân luồng, đèn tín hiệu tại các nút giao thông trọng điểm được điều chỉnh chu kỳ phù hợp.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục vành đai huyết mạch, hạn chế nguy cơ ùn tắc và tai nạn trong thời điểm người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Lực lượng chức năng khuyến nghị người điều khiển phương tiện cá nhân nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, hạn chế đi vào các khung giờ cao điểm từ 8-10 giờ và từ 14-16 giờ, là những thời điểm dễ xảy ra ùn tắc.

Trước khi khởi hành, người dân cần kiểm tra kỹ tình trạng an toàn của phương tiện, lựa chọn lộ trình phù hợp, thường xuyên cập nhật tình hình giao thông để kịp thời điều chỉnh hướng di chuyển khi cần thiết.

Với người dân sử dụng xe khách và phương tiện vận tải hành khách công cộng, Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ động đặt vé sớm, không bắt xe dọc đường để tránh vi phạm quy định, phòng ngừa tình trạng tăng giá vé, chở quá số người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhờ đó, tình hình giao thông ở nội đô và khu vực ngoại thành cơ bản thông suốt, không xảy ra xung đột tại các nút, bến xe trọng điểm, người tham gia giao thông cơ bản chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch./.

4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1/1 đến 4/1), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm chết 94 người, bị thương 154 người.