Chi tiết danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera AI tại Hà Nội

Hệ thống camera AI tại Hà Nội phát hiện 342 phương tiện vi phạm giao thông, gồm 82 ô tô và 260 xe máy. Chủ phương tiện có thể tra cứu thông tin phạt qua ứng dụng hoặc trang web

Hằng Trần
Hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình các phương tiện vi phạm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thời gian qua, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình 342 phương tiện, bao gồm 82 xe ô tô, 260 xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo đến các chủ phương tiện.

Theo đó, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an Thành phố Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết./.

#Phát hiện vi phạm giao thông bằng AI #Hệ thống camera AI tại Hà Nội #Phạt nguội và tra cứu vi phạm #Thông báo vi phạm phương tiện #Quản lý trật tự an toàn giao thông TP. Hà Nội
