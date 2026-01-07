Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Du thuyền bốc cháy dữ dội trên sông Sài Gòn

Ngọn lửa bùng phát bất ngờ và lan nhanh, bao trùm toàn bộ du thuyền; quá trình cháy khiến phần lớn cấu trúc du thuyền bị thiêu rụi; trong thời điểm xảy ra vụ việc, trên du thuyền không có hành khách.

Hồng Đạt
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy dập lửa đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy dập lửa đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng hơn 16 giờ ngày 7/1, một vụ cháy lớn xảy ra trên du thuyền đang neo đậu trên sông Sài Gòn, cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát bất ngờ và lan nhanh, bao trùm toàn bộ du thuyền. Đám cháy tạo thành cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát rõ từ nhiều khu vực xung quanh.

Du thuyền neo đậu gần khu dân cư đông người sinh sống ven sông, khiến người dân lo ngại nguy cơ cháy lan; khói từ đám cháy cũng bao phủ một số khu vực nhà dân lân cận.

Cháy du thuyền trên sông Sài Gòn chiều ngày 7/1/2026 thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế ngọn lửa.

Quá trình cháy khiến phần lớn cấu trúc du thuyền bị thiêu rụi. Trong thời điểm xảy ra vụ việc, trên du thuyền không có hành khách.

Tại khu vực xảy ra đám cháy, nhiều người dân cho biết du thuyền bị cháy đang được sử dụng để kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Phương tiện này có sức chứa tối đa khoảng 90 người, thường phục vụ tổ chức sự kiện và các tour du lịch đường sông.

Đến khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Các chiến sỹ Phòng cháy chữa cháy vẫn đang dập lửa tàn. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được tiếp tục làm rõ./.

