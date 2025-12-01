Bãi container ở Đà Nẵng bốc cháy ngùn ngụt

Chiều 1/12, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực dập một đám cháy lớn tại bãi container gần ngã tư Quốc lộ 14B và đường tránh Nam Hải Vân (khu vực thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng).

Theo người dân trong khu vực, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ cùng ngày, lửa bốc lên tại các container chứa hàng hóa đang tập kết trong bãi. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và lực lượng chức năng địa phương đã tích cực triển khai chữa cháy.

Hàng chục xe chữa cháy, xe bồn cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai phương án dập lửa. Cảnh sát lấy nước từ đường Quốc lộ 14B và một hồ nước gần đó để triển khai nhiều mũi khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, do chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa lớn và khói đen bốc cao. Ít nhất 3 thùng container đã bị cháy; chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng phải sử dụng mặt nạ phòng độc và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận khu vực cháy an toàn. Đến khoảng 16 giờ ngày 1/12, các lực lượng vẫn đang tập trung khống chế đám cháy./.

