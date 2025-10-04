Xã hội

Đà Nẵng: Cháy lớn tại Trung tâm cao ốc đang xây dựng, khói đen cuồn cuộn

Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội khi đang thi công, khói đen lan rộng, lực lượng cứu hỏa khẩn trương dập lửa, thiệt hại về người và tài sản vẫn đang được thống kê.

Khoa Chương

Sáng 4/10, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng).

Theo quan sát của phóng viên TTXVN tại hiện trường, khu vực tầng 1 của Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim bất ngờ có khói đen bốc lên cuồn cuộn, ám đen một mảng lớn ở mặt ngoài của các tầng phía trên.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) đã khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Đến khoảng gần 11 giờ ngày 4/10, đám cháy cơ bản đã được dập tắt; chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản.

Được biết, Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim do Công ty Cổ phần thương mại Nguyễn Kim làm chủ đầu tư. Vào lúc xảy ra vụ cháy, Dự án này vẫn đang trong quá trình thi công.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hỏa hoạn #cháy cao ốc Đà Nẵng #cháy lớn TP. Đà Nẵng
