Cà Mau: Hỏa hoạn trong đêm khiến 1 bé trai 9 tuổi tử vong

Sáng 27/9, Ban chỉ huy quân sự xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một bé trai 9 tuổi tử vong.

Vào lúc 0 giờ 28 phút cùng ngày, nhận được tin báo cháy xảy ra tại gia đình anh T.T.H (sinh năm 1990, kinh doanh thịt lợn) ở ấp Vàm Đình, lực lượng quân sự xã phối hợp Công an xã Phú Mỹ nhanh chóng có mặt, huy động 11 dân quân cùng toàn bộ lực lượng để dập lửa.

Đến 0 giờ 50 phút, đám cháy được khống chế.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 4 người, gồm: Anh T.T.H, vợ là chị L.N.N(sinh năm 1990) và con gái T.N.N (sinh năm 2017) thoát được ra ngoài; riêng cháu T.B.P (sinh năm 2016) mắc kẹt bên trong.

Dù lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm, đến 0 giờ 45 phút, cháu P được phát hiện đã tử vong tại khu vực phòng ngủ phía sau nhà.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản chưa được xác định.

Công an xã Phú Mỹ đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

