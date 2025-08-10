Xã hội

Hà Tĩnh: Hỏa hoạn thiêu rụi 3 nhà gỗ của người dân

Do vụ cháy xảy ra vào thời điểm nắng nóng gay gắt giữa trưa, các ngôi nhà làm bằng gỗ là vật liệu dễ bắt lửa khiến việc khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.

PV
Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)
Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Ngày 10/8, thông tin từ đại diện lãnh đạo xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra làm 3 ngôi nhà gỗ của ông Nguyễn Văn Trung, thôn Thái Yên bị cháy.

Do thời tiết nắng nóng, vụ cháy xảy ra giữa trưa nên việc khống chế rất khó khăn.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ ngày 10/8, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực 3 ngôi nhà gỗ của gia đình ông Nguyễn Văn Trung.

Ban đầu, khi phát hiện khói đen bốc lên, nhiều người và gia đình đã hô hoán nhau cùng hỗ trợ dập lửa; đồng thời liên hệ lực lượng chức năng và báo cho chính quyền địa phương.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Hà Tĩnh) tiếp nhận thông tin đã điều 2 xe chữa cháy và các cán bộ, chiến sỹ cùng chính quyền địa phương, nhân dân tham gia chữa cháy.

Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra vào thời điểm nắng nóng gay gắt, ngôi nhà làm bằng gỗ là vật liệu dễ bắt lửa, việc khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Đây là 3 ngôi nhà gỗ được gia đình ông Nguyễn Văn Trung xây dựng, đưa vào sử dụng từ lâu, ước tính tổng giá trị gần 7 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hỏa hoạn #Cháy nhà #nhà gỗ #Khống chế đám cháy Hà Tĩnh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục