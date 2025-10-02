Xã hội

Khống chế, không để lan rộng vụ cháy xưởng gỗ trong đêm tại Lâm Đồng

Vụ hỏa hoạn tại xưởng gỗ của Công ty TNHH Lộc Phát ở xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều vật dụng, đồ gỗ, thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nguyễn Dũng
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 2/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) cho biết địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại xưởng gỗ trên địa bàn xảy đêm 1/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1/10, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại xưởng gỗ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lộc Phát (thôn Trung Tâm, xã Đam Rông 1), sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan ra các khu vực xung quanh do có nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng từ khu vực Đức Trọng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai công tác cứu hộ.

Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh, cột khói bốc cao nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 0 giờ ngày 2/10, đám cháy mới cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Theo chính quyền địa phương, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều vật dụng, đồ gỗ và tài sản trong xưởng gỗ, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

