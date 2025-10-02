Khống chế, không để lan rộng vụ cháy xưởng gỗ trong đêm tại Lâm Đồng

Sáng 2/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng) cho biết địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại xưởng gỗ trên địa bàn xảy đêm 1/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1/10, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại xưởng gỗ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lộc Phát (thôn Trung Tâm, xã Đam Rông 1), sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan ra các khu vực xung quanh do có nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng từ khu vực Đức Trọng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai công tác cứu hộ.

Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh, cột khói bốc cao nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 0 giờ ngày 2/10, đám cháy mới cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Theo chính quyền địa phương, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều vật dụng, đồ gỗ và tài sản trong xưởng gỗ, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn ở chợ Xuân Thới Sơn, nhiều kiốt bị thiêu rụi Người dân cùng một số tiểu thương đã cố gắng di chuyển đồ đạc, tài sản ra ngoài, đồng thời tiến hành dập lửa nhưng không thành do ngọn lửa bùng lên quá nhanh và mạnh.