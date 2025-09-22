Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn ở chợ Xuân Thới Sơn, nhiều kiốt bị thiêu rụi

Linh Sơn
Hiện trường vụ cháy tại chợ Xuân Thới Sơn.
Đêm 21/9, một đám cháy lớn bùng phát rồi lan nhanh tại chợ Xuân Thới Sơn, xã Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, thiêu rụi nhiều kiốt và tài sản của tiểu thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ bên trong chợ Xuân Thới Sơn trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vàng mã, đồ nhựa gia dụng nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều gian hàng.

Người dân cùng một số tiểu thương đã cố gắng di chuyển đồ đạc, tài sản ra ngoài, đồng thời tiến hành dập lửa nhưng không thành do ngọn lửa bùng lên quá nhanh và mạnh.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy từ nhiều hướng để ngăn cháy lan. Ngọn lửa sau đó đã được lực lượng chức năng nhanh chóng dập tắt.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều kiốt bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại./.

