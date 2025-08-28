Công an Cà Mau khởi tố đối tượng đốt kiốt làm cháy chợ Thanh Tùng

Liên quan đến vụ cháy chợ trung tâm xã Thanh Tùng, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội "Hủy hoại tài sản."

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng cho biết sẽ làm rõ diễn biến vụ việc, có thể xem xét khởi tố bổ sung vụ án về tội "Cố ý gây thương tích" của nghi phạm trong vụ việc là ông Phạm Văn Phúc (63 tuổi, trú tại ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng).

Trước đó, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Phúc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Phúc chung sống như vợ chồng với bà B.P.T (52 tuổi) tại kiốt bà này thuê trong chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau). Trong quá trình chung sống, do ghen tuông, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/8, ông Phúc đã dùng dao chém bà T. gây thương tích. Nạn nhân bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, ông Phúc mở van bình gas loại lớn trong kiốt, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các kiốt liền kề.

Ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, sức khỏe của ông Phạm Văn Phúc đang phục hồi tốt, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 57 kiốt của 31 tiểu thương, ước tính tổng thiệt hại trên 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các tiểu thương bị ảnh hưởng, có 18 hộ không có nhà ở riêng, trong đó 3 hộ rơi vào cảnh không còn chỗ ở.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Công an tỉnh phối hợp các lực lượng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế và Công ty Điện lực Cà Mau hỗ trợ kịp thời về đời sống, y tế, điện sinh hoạt cho các hộ dân bị thiệt hại; chỉ đạo các xã, phường toàn tỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh an toàn phòng cháy, chữa cháy, rút kinh nghiệm từ vụ việc. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng được giao bố trí chỗ ở tạm, hỗ trợ thiết yếu cho 3 hộ không còn nơi ở, thống kê thiệt hại và đề xuất phương án kinh doanh trong thời gian tới./.

Giữ khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng ở Cà Mau Sau khi dùng dao chém bà T gây thương tích, ông Phúc đã mở van bình gas loại lớn trong kiốt, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các kiốt liền kề.