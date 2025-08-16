Đồng Tháp: Dập tắt vụ cháy chợ thực phẩm Tam Nông trong đêm

Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 15/8 xảy ra vụ cháy chợ thực phẩm Tam Nông (ở đường Trần Hưng Đạo, ấp 2, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tràm Chim khẩn trương huy động cán bộ, chiến sỹ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cùng phương tiện, trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Khoảng 40 cán bộ, chiến sỹ, trong đó có Trưởng Công an xã và 5 Phó Trưởng Công an xã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và tham gia chữa cháy.

Sau đó, lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã, dân quân cùng quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy.

Đồng thời, Công an xã Tràm Chim cũng trao đổi, đề nghị Vườn Quốc gia Tràm Chim, Công an xã Phú Cường, Công an xã Tam Nông (các xã giáp ranh) hỗ trợ huy động khoảng 40 cán bộ chiến sỹ và phương tiện chữa cháy.

Cùng lúc đó, Công an xã thông báo nhanh cho Đội Quản lý điện Tam Nông cắt điện toàn bộ khu vực cháy và xung quanh; báo cáo nhanh cho Trực ban Công an tỉnh, Trực ban chữa cháy Công an tỉnh, Phòng PC07 Công an tỉnh, để báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, huy động Đội chữa cháy khu vực Hồng Ngự, Đội chữa cháy khu vực Cao Lãnh, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phân trại tạm giam và quản lý kho vật chứng Tam Nông huy động lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy.

Với sự tích cực chữa cháy của các ngành chức năng và người dân, đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng, ngày đám cháy được khống chế, không để cháy lan ra các khu vực khác.

Theo lãnh đạo Công an xã Tam Nông, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đồ vật trong 31 kiốt bị thiệt hại, trong đó 10 kiốt thiệt hại nặng.

Hiện, nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại của vụ cháy đang được ngành chức năng thống kê, làm rõ./.

