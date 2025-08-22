Xã hội

Cà Mau: Cháy lớn ở chợ Thanh Tùng, hàng chục căn nhà bốc cháy dữ dội

Vào khoảng 11 giờ ngày 22/8, khói, lửa xuất phát từ một ngôi nhà trong chợ Thanh Tùng, sau đó lan nhanh sang các căn lân cận, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Huỳnh Anh
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng cho biết một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại chợ trung tâm xã khiến hàng chục căn nhà bốc cháy dữ dội, hàng trăm người được huy động để dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, khói, lửa xuất phát từ một ngôi nhà trong chợ Thanh Tùng, sau đó lan nhanh sang các căn lân cận, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Chợ Thanh Tùng là khu chợ nằm cặp mé bờ sông, toàn khu có khoảng 60 căn kiốt của các tiểu thương, kinh doanh nhiều mặt hàng. Trong chợ, nhiều gia đình tiểu thương xây dựng nhà để sinh sống. Các căn nhà đa số được làm bằng cây gỗ, tôn nên dễ bắt cháy, gây khó khăn cho công việc dập lửa.

Người dân địa phương cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đang huy động nhiều phương tiện cả trên bờ và dưới sông để dập lửa, khống chế đám cháy.

Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng, cho biết khoảng 14 giờ chiều nay đám cháy cơ bản được khống chế, song lửa vẫn còn âm ỉ bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cà Mau #nguyên nhân #cháy lớn #Chợ Thanh Tùng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khu công nghiệp Liên Hà Thái chủ trương ứng dụng công nghệ xanh, sạch. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Định vị “thủ phủ công nghiệp”

Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 49.000 ha, là trung tâm công nghiệp hàng đầu của quốc gia.

Chị Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle. (Ảnh: Hương Giang/Vietnam+)

Kiều bào - "nguồn lực mềm" của Việt Nam

Từ Brussels, nơi chị Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle đã gắn bó trong hơn 10 năm, hình ảnh 1 trí thức trẻ người Việt dấn thân quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng, trở thành minh chứng sinh động.