Cà Mau: Cháy lớn ở chợ Thanh Tùng, hàng chục căn nhà bốc cháy dữ dội

Ngày 22/8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng cho biết một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại chợ trung tâm xã khiến hàng chục căn nhà bốc cháy dữ dội, hàng trăm người được huy động để dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, khói, lửa xuất phát từ một ngôi nhà trong chợ Thanh Tùng, sau đó lan nhanh sang các căn lân cận, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Chợ Thanh Tùng là khu chợ nằm cặp mé bờ sông, toàn khu có khoảng 60 căn kiốt của các tiểu thương, kinh doanh nhiều mặt hàng. Trong chợ, nhiều gia đình tiểu thương xây dựng nhà để sinh sống. Các căn nhà đa số được làm bằng cây gỗ, tôn nên dễ bắt cháy, gây khó khăn cho công việc dập lửa.

Người dân địa phương cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đang huy động nhiều phương tiện cả trên bờ và dưới sông để dập lửa, khống chế đám cháy.

Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tùng, cho biết khoảng 14 giờ chiều nay đám cháy cơ bản được khống chế, song lửa vẫn còn âm ỉ bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ./.

